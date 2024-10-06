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إيران تدين بشدة هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مسجد في (دير البلح) بغزة

10/6/2024 2:56:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 6 - 10 (كونا) -- دانت إيران اليوم الأحد بشدة الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسجد يؤوي نازحين في (دير البلح) بقطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 20 شخصا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن "استمرار سياسة الاغتيال والقتل الجماعي ضد الفلسطينيين النازحين إلى أماكن العبادة والمساجد والمدارس والمراكز الصحية يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
وأضاف بقائي أن "سياسة زعزعة أمن المنطقة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وعلى جميع الدول التصدي لهذه السياسة".
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت مسجدا يؤوي نازحين في (دير البلح) وسط قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 20 فلسطينيا تزامنا مع ارتكابه جرائم حرب في شمال غزة استشهد على إثرها عشرات آخرون. (النهاية)

م و / ف د س



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