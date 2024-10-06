إيران تدين بشدة هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مسجد في (دير البلح) بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران - 6 - 10 (كونا) -- دانت إيران اليوم الأحد بشدة الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسجد يؤوي نازحين في (دير البلح) بقطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 20 شخصا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن "استمرار سياسة الاغتيال والقتل الجماعي ضد الفلسطينيين النازحين إلى أماكن العبادة والمساجد والمدارس والمراكز الصحية يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
وأضاف بقائي أن "سياسة زعزعة أمن المنطقة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وعلى جميع الدول التصدي لهذه السياسة".
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت مسجدا يؤوي نازحين في (دير البلح) وسط قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 20 فلسطينيا تزامنا مع ارتكابه جرائم حرب في شمال غزة استشهد على إثرها عشرات آخرون. (النهاية)
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