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آلاف المحتجين في إندونيسيا وأستراليا والفلبين يتظاهرون لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

10/6/2024 2:56:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 6 - 10 (كونا) -- خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع اليوم الأحد في مدن كبرى بإندونيسيا وأستراليا والفلبين مطالبين بإنهاء إراقة الدماء في قطاع غزة والشرق الأوسط وذلك قبل يوم واحد من الذكرى الأولى للحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي.
وفي جاكرتا احتشد آلاف الإندونيسيين أمام السفارة الأمريكية للاحتجاج على ما سموه ب"سياسة المعايير المزدوجة" تجاه فلسطين والحرب في لبنان في مظاهرة نظمها (تحالف الشعب الإندونيسي للدفاع عن فلسطين) فيما خرج عشرات المواطنين الإندونيسيين في أجزاء أخرى من البلاد بما في ذلك مدن (باندونغ) و(سورابايا) إلى الشوارع أيضا تضامنا مع فلسطين.
ونقلت القناة الأولى الإخبارية الاندونيسية مشاهد للمتظاهرين وهم يرتدون اللونين الأسود والأبيض والأوشحة الفلسطينية التقليدية ملوحين بالأعلام الفلسطينية وحاملين لافتات كتب عليها "حرروا فلسطين" و"سامحونا يا غزة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".
ودعا تحالف (الشعب الإندونيسي للدفاع عن فلسطين) في بيان الحكومة الإندونيسية الجديدة المقرر أن تتولى السلطة في ال20 من أكتوبر الجاري إلى دعم "فلسطين الحرة ورفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".
وطالب التحالف الحكومة الإندونيسية بدعم قرار محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ال18 من سبتمبر الماضي الذي يأمر القوة القائمة بالاحتلال بالمغادرة الفورية من فلسطين مشددين على الشعب الاندونيسي على أن يكونوا "أكثر جدية واستراتيجية في شراء المنتجات الإسرائيلية وأن يعتبروها تهديدا للأمن القومي واستقرار الدولة".
وفي أستراليا احتشد الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في شوارع مدينة (سيدني) وغيرها من المدن الأسترالية الكبرى مثل (ملبورن) و(أديلايد) حاملين لافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" وعبارات أخرى تطالب بإيقاف الصراع وذلك بعد محاولات قامت بها الشرطة لمنع الاحتجاجات.
من جهته قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في تصريح صحفي إنه "لا يوجد مكان للتحيز والكراهية في أستراليا كما لا يوجد تمييز ضد الأشخاص من أي دين" مضيفا "كل حياة بريئة مهمة ونحن ندرك الضيق الذي تسبب فيه الصراع هنا في أستراليا".
وفي العاصمة الفلبينية مانيلا خرج العشرات من الناشطين بالقرب من السفارة الأمريكية معبرين عن رفضهم دعم الاحتلال الإسرائيلي فيما أوضحت تقارير إعلامية أن الناشطين اشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب بعد منعهم من تنظيم مظاهرة أمام السفارة.
وقالت القوة المتنقلة الإقليمية بالشرطة الفلبينية في منشور لها إن قائد القوة تمكن باحترافية من ضبط النفس والحفاظ على السلام والنظام وسط عدد كبير من المتظاهرين المتجمعين حول مبنى السفارة الأمريكية. (النهاية)

ع ا ب / م ع ا




MENAFN06102024000071011013ID1108750944

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