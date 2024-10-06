آلاف المحتجين في إندونيسيا وأستراليا والفلبين يتظاهرون لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 6 - 10 (كونا) -- خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع اليوم الأحد في مدن كبرى بإندونيسيا وأستراليا والفلبين مطالبين بإنهاء إراقة الدماء في قطاع غزة والشرق الأوسط وذلك قبل يوم واحد من الذكرى الأولى للحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي.
وفي جاكرتا احتشد آلاف الإندونيسيين أمام السفارة الأمريكية للاحتجاج على ما سموه ب"سياسة المعايير المزدوجة" تجاه فلسطين والحرب في لبنان في مظاهرة نظمها (تحالف الشعب الإندونيسي للدفاع عن فلسطين) فيما خرج عشرات المواطنين الإندونيسيين في أجزاء أخرى من البلاد بما في ذلك مدن (باندونغ) و(سورابايا) إلى الشوارع أيضا تضامنا مع فلسطين.
ونقلت القناة الأولى الإخبارية الاندونيسية مشاهد للمتظاهرين وهم يرتدون اللونين الأسود والأبيض والأوشحة الفلسطينية التقليدية ملوحين بالأعلام الفلسطينية وحاملين لافتات كتب عليها "حرروا فلسطين" و"سامحونا يا غزة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".
ودعا تحالف (الشعب الإندونيسي للدفاع عن فلسطين) في بيان الحكومة الإندونيسية الجديدة المقرر أن تتولى السلطة في ال20 من أكتوبر الجاري إلى دعم "فلسطين الحرة ورفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".
وطالب التحالف الحكومة الإندونيسية بدعم قرار محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ال18 من سبتمبر الماضي الذي يأمر القوة القائمة بالاحتلال بالمغادرة الفورية من فلسطين مشددين على الشعب الاندونيسي على أن يكونوا "أكثر جدية واستراتيجية في شراء المنتجات الإسرائيلية وأن يعتبروها تهديدا للأمن القومي واستقرار الدولة".
وفي أستراليا احتشد الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في شوارع مدينة (سيدني) وغيرها من المدن الأسترالية الكبرى مثل (ملبورن) و(أديلايد) حاملين لافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" وعبارات أخرى تطالب بإيقاف الصراع وذلك بعد محاولات قامت بها الشرطة لمنع الاحتجاجات.
من جهته قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في تصريح صحفي إنه "لا يوجد مكان للتحيز والكراهية في أستراليا كما لا يوجد تمييز ضد الأشخاص من أي دين" مضيفا "كل حياة بريئة مهمة ونحن ندرك الضيق الذي تسبب فيه الصراع هنا في أستراليا".
وفي العاصمة الفلبينية مانيلا خرج العشرات من الناشطين بالقرب من السفارة الأمريكية معبرين عن رفضهم دعم الاحتلال الإسرائيلي فيما أوضحت تقارير إعلامية أن الناشطين اشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب بعد منعهم من تنظيم مظاهرة أمام السفارة.
وقالت القوة المتنقلة الإقليمية بالشرطة الفلبينية في منشور لها إن قائد القوة تمكن باحترافية من ضبط النفس والحفاظ على السلام والنظام وسط عدد كبير من المتظاهرين المتجمعين حول مبنى السفارة الأمريكية. (النهاية)
ع ا ب / م ع ا
MENAFN06102024000071011013ID1108750944
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