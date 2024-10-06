قمة أردنية - إماراتية لبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 6 - 10 (كونا) -- عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد اليوم الأحد مباحثات قمة تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين والتطورات في المنطقة.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان له إن الزعيمين أكدا خلال جلسة المباحثات ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وحماية المدنيين وخفض التصعيد بالمنطقة وشددا على موقف بلديهما الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفهما مع الشعب اللبناني الشقيق.
وجدد الزعيمان التأكيد على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.
وذكر البيان أن العاهل الأردني نبه إلى تبعات استمرار اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين بالضفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وبحسب البيان تطرقت المباحثات إلى مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والحرص على بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.
وشهد العاهل الأردني والرئيس الاماراتي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتوفير فرص العمل وتحسين سلاسل التوريد وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.
وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آلنهيان قد وصل إلى العاصمة الاردنية عمان اليوم في زيارة رسمية استغرقت يوم واحدا. (النهاية)
ع م ن / ه س ص
MENAFN06102024000071011013ID1108750943
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