Monday, 07 October 2024 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قمة أردنية - إماراتية لبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

10/6/2024 2:56:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 6 - 10 (كونا) -- عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد اليوم الأحد مباحثات قمة تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين والتطورات في المنطقة.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان له إن الزعيمين أكدا خلال جلسة المباحثات ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وحماية المدنيين وخفض التصعيد بالمنطقة وشددا على موقف بلديهما الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفهما مع الشعب اللبناني الشقيق.
وجدد الزعيمان التأكيد على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.
وذكر البيان أن العاهل الأردني نبه إلى تبعات استمرار اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين بالضفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وبحسب البيان تطرقت المباحثات إلى مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والحرص على بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.
وشهد العاهل الأردني والرئيس الاماراتي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتوفير فرص العمل وتحسين سلاسل التوريد وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.
وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آلنهيان قد وصل إلى العاصمة الاردنية عمان اليوم في زيارة رسمية استغرقت يوم واحدا. (النهاية)

ع م ن / ه س ص



MENAFN06102024000071011013ID1108750943

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث