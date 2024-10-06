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الرئيس الفرنسي: شحنات الأسلحة وإطالة أمد الحرب لا تؤدي للأمن في المنطقة

10/6/2024 2:56:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 6 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد أن شحنات الأسلحة وإطالة أمد الحرب في غزة وامتدادها إلى لبنان لا يمكن أن تنتج الأمن الذي يتوقعه أي أحد في المنطقة.
وقال قصر الرئاسة (الاليزيه) في بيان له إن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين ماكرون ورئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث أعرب الأول عن قناعته بأن وقت وقف إطلاق النار قد حان الآن
وشدد ماكرون على أهمية بذل جهد حاسم لتطوير الحلول السياسية اللازمة للأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
يذكر أن ماكرون قد دعا يوم أمس السبت وقف تصدير أسلحة للاحتلال الاسرائيلي التي تستخدم في العدوان المستمر على قطاع غزة. (النهاية)

م ع / ه س ص



MENAFN06102024000071011013ID1108750942

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