الرئيس الفرنسي: شحنات الأسلحة وإطالة أمد الحرب لا تؤدي للأمن في المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 6 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
اليوم الأحد أن شحنات الأسلحة وإطالة أمد الحرب في غزة وامتدادها إلى لبنان لا يمكن أن تنتج الأمن الذي يتوقعه أي أحد في المنطقة.
وقال قصر الرئاسة (الاليزيه) في بيان له إن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين ماكرون ورئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
حيث أعرب الأول عن قناعته بأن وقت وقف إطلاق النار قد حان الآن
وشدد ماكرون على أهمية بذل جهد حاسم لتطوير الحلول السياسية اللازمة للأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
يذكر أن ماكرون قد دعا يوم أمس السبت وقف تصدير أسلحة للاحتلال الاسرائيلي التي تستخدم في العدوان المستمر على قطاع غزة. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN06102024000071011013ID1108750942
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