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مسؤول فلسطيني: الأسرى يتعرضون لأكبر هجمة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي

10/6/2024 2:56:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 6 - 10 (كونا) -- قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس اليوم الأحد إن الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي تعرضوا لهجمة هي الأكبر خلال على مدار الاحتلال الإسرائيلي ما أدى لاستشهاد 40 منهم على الاقل.
وأضاف فارس في مؤتمر صحفي عقدته المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بالأسرى في مدينة (البيرة) في ذكرى مرور عام على الابادة الجماعية في قطاع غزة أن عدد الشهداء المعلن هو من تمكنت المؤسسات من معرفة هوياتهم.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة الاخفاء القسري من دون تدخل من العالم مرجحا استشهاد العشرات من الاسرى جراء التعذيب والجرائم التي تشهدها المعتقلات اضافة الى سياسة الاهمال الطبي والتجويع والاكتظاظ والتعذيب.
وطالب المجتمع الدولي بوقف جريمة الابادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقال فارس آن الأوان لكي يتخذ المجتمع الدولي مواقف صارمة تكبح جماح الاحتلال الذي انفلت من عقاله.
وأضاف فارس أن الاحتلال اصبح الان يهدد منظومة السلم الاقليمي والدولي مشددا على ان مزيدا من الصمت يعني المزيد من الاخطار في العالم واستمرار الجريمة.
ومن جهته شدد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين امين شومان على ضرورة العمل على اسناد الحركة الاسيرة من خلال الفعاليات الشعبية المحلية والدولية لما يواجهون من جرائم واعتقالات طالت ابسط حقوقهم.
وأكد اهمية ان يرتقي الحراك الشعبي والقانوني الى مستوى ما يتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وبحسب آخر احصائية فان عدد الشهداء الاسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال والمعروفة هوياتهم منذ السابع من اكتوبر الماضي بلغ 40 منهم 14 من الضفة الغربية واثنان من الاراضي المحتلة عام 1948 و24 من غزة. (النهاية)

ن ق / ه س ص



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