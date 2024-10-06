انطلاق النسخة الأولى من ملتقى الكويت لحلول الاستدامة برعاية الهيئة العامة للشباب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 10 ( كونا) -- انطلقت مساء اليوم الأحد فعاليات ملتقى
الكويت لحلول الاستدامة والذي يتناول عبر محاضرات وجلسات حوارية يشارك فيها نحو 12 خبيرا ومتخصصا سبل تعزيز الاستدامة.
وتجمع النسخة الأولى من الملتقى المقام في مكتبة الكويت الوطنية على مدار أربعة أيام برعاية هيئة الشباب مجموعة من الشباب الكويتي المبدع والمبتكر للتباحث حول مشاريع
تسهم في خدمة أهداف التنمية المستدامة بحضور مجالس إدارات جمعيات المحامين والمهندسين والمحاسبين والمياه.
ويناقش الملتقى في جلسات متخصصة مواضيع (دور مؤسسات المجتمع المدني في الاستدامة) و(واقع وآمال الاستدامة في الكويت) و(بصمات كويتية في الاستدامة).
وقال رئيس الملتقى المهندس عبدالله الغريب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم استقبال طلبات لمشاركة 50 مشروعا في هذه النسخة تم قبول 20 مشروعا منها بناء على معايير فنية وضعتها لجنة التحكيم تتضمن أصالة فكرة المشروع وتوافقها مع أهداف التنمية المستدامة ومدى الابتكار فيها ومدى حاجة دولة الكويت إليها في الوقت الراهن.
وأفاد أن فعاليات اليوم الأول من الملتقى شهدت تنظيم محاضرات نظرية تخص الاستدامة ورؤية دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) على أن تتطرق فعاليات اليوم الثاني إلى سبل تحويل الأفكار الإبداعية لمشاريع عمل مستدامة أما اليوم الثالث فتم تخصيصه لتحكيم المشاريع المشاركة.
وذكر أن اليوم الرابع والأخير من الملتقى سيشهد تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بـ(جائزة الإبداع المستدام) من قبل المدير العام للهيئة العامة للشباب الكويتية بالتكليف ناصر الشيخ مشيرا إلى أنه في اختتام أعمال الملتقى سيتم إصدار تقرير الأول لحلول الاستدامة متضمنا المشاريع المشاركة. (النهاية)
م ي م
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