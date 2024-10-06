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انطلاق النسخة الأولى من ملتقى الكويت لحلول الاستدامة برعاية الهيئة العامة للشباب

10/6/2024 2:56:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 10 ( كونا) -- انطلقت مساء اليوم الأحد فعاليات ملتقى الكويت لحلول الاستدامة والذي يتناول عبر محاضرات وجلسات حوارية يشارك فيها نحو 12 خبيرا ومتخصصا سبل تعزيز الاستدامة.
وتجمع النسخة الأولى من الملتقى المقام في مكتبة الكويت الوطنية على مدار أربعة أيام برعاية هيئة الشباب مجموعة من الشباب الكويتي المبدع والمبتكر للتباحث حول مشاريع تسهم في خدمة أهداف التنمية المستدامة بحضور مجالس إدارات جمعيات المحامين والمهندسين والمحاسبين والمياه.
ويناقش الملتقى في جلسات متخصصة مواضيع (دور مؤسسات المجتمع المدني في الاستدامة) و(واقع وآمال الاستدامة في الكويت) و(بصمات كويتية في الاستدامة).
وقال رئيس الملتقى المهندس عبدالله الغريب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم استقبال طلبات لمشاركة 50 مشروعا في هذه النسخة تم قبول 20 مشروعا منها بناء على معايير فنية وضعتها لجنة التحكيم تتضمن أصالة فكرة المشروع وتوافقها مع أهداف التنمية المستدامة ومدى الابتكار فيها ومدى حاجة دولة الكويت إليها في الوقت الراهن.
وأفاد أن فعاليات اليوم الأول من الملتقى شهدت تنظيم محاضرات نظرية تخص الاستدامة ورؤية دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) على أن تتطرق فعاليات اليوم الثاني إلى سبل تحويل الأفكار الإبداعية لمشاريع عمل مستدامة أما اليوم الثالث فتم تخصيصه لتحكيم المشاريع المشاركة.
وذكر أن اليوم الرابع والأخير من الملتقى سيشهد تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بـ(جائزة الإبداع المستدام) من قبل المدير العام للهيئة العامة للشباب الكويتية بالتكليف ناصر الشيخ مشيرا إلى أنه في اختتام أعمال الملتقى سيتم إصدار تقرير الأول لحلول الاستدامة متضمنا المشاريع المشاركة. (النهاية)

م ي م


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