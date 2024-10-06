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إيران تلغي رحلات الطيران في عدد من مطاراتها حتى صباح الاثنين

10/6/2024 2:56:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 6 – 10 (كونا) -- أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية اليوم الأحد الغاء رحلات الطيران في عدد من مطارات البلاد حتى صباح الإثنين.
وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية جعفر يازرلو في بيان إنه "سيتم في ظل تفعيل القيود العملياتية الغاء بعض الرحلات في مطارات البلاد من الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي) وحتى صباح يوم غد الاثنين".
يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين إيران والاحتلال الإسرائيلي ورده المحتمل على الهجوم الصاروخي الايراني الاخير. (النهاية)

م و / ف ا س




MENAFN06102024000071011013ID1108750939

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