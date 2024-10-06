إيران تلغي رحلات الطيران في عدد من مطاراتها حتى صباح الاثنين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 6 – 10 (كونا) -- أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية اليوم الأحد الغاء رحلات الطيران في عدد من مطارات البلاد حتى صباح الإثنين.
وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية جعفر يازرلو في بيان إنه "سيتم في ظل تفعيل القيود العملياتية الغاء بعض الرحلات في مطارات البلاد من الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي) وحتى صباح يوم غد الاثنين".
يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين إيران والاحتلال الإسرائيلي ورده المحتمل على الهجوم الصاروخي الايراني الاخير. (النهاية)
م و / ف ا س
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