وزير الخارجية السعودي ونظيره الأوكراني يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 6 - 10 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبها اليوم الأحد العلاقات الثنائية والازمة الأوكرانية -الروسية..
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبها.
وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأزمة الأوكرانية - الروسية والجهود المبذولة حيالها والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال عن تهنئته لأندري سيبها بمناسبة توليه منصبه متمنيا له التوفيق في أداء مهامه. (النهاية)
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