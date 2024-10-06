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وزير الخارجية السعودي ونظيره الأوكراني يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

10/6/2024 2:56:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 6 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبها اليوم الأحد العلاقات الثنائية والازمة الأوكرانية -الروسية..
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبها.
وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأزمة الأوكرانية - الروسية والجهود المبذولة حيالها والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال عن تهنئته لأندري سيبها بمناسبة توليه منصبه متمنيا له التوفيق في أداء مهامه. (النهاية)

ع ش / ه س ص



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