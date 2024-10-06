Monday, 07 October 2024 12:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصدار 5 أنظمة معززة للثقة في البيئة التجارية

10/6/2024 2:54:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثالث من العام 2024م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.
وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 62% حيث تم إصدار 135 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.5 سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.
وتناولت النشرة الربعية صدور خمسة أنظمة معززة للثقة في البيئة التجارية، هي: نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام سلامة المنتجات، ونظام المواصفات والجودة، ونظام القياس والمعايرة.
وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة: التقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والأنشطة المالية والتأمين، والتعليم في مجال الرياضة والترفيه، والنوادي الرياضية، وتنظيم الرحلات السياحية، ومراكز الاسترخاء، وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030. كما تناولت السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني، حيث نمت 9.4%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بإجمالي 39.769 سجلًا تجاريًا. ويمكن الاطلاع على النشرة الربعية لقطاع الأعمال عبر الرابط .

MENAFN06102024000089011017ID1108750900

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث