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اعتدال و تليجرام يزيلان أكثر من 129 مليون محتوى خلال الربع الثالث من 2024

10/6/2024 2:54:41 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت الجهود المشتركة ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليجرام" في مجال مكافحة المحتوى المتطرف نتائج جديدة، ليصل إجمالي عدد المحتويات المتطرفة التي تمت إزالتها منذ فبراير 2022م وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، 129,634,467 مليون محتوى متطرف، وإغلاق 14,516 قناة متطرفة على المنصة.
وتمكنت الفرق المشتركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024م، من رصد وإزالة النشاط الدعائي لثلاثة تنظيمات إرهابية: (داعش - هيئة تحرير الشام - القاعدة)، بإجمالي وقدره 35,634,916 مليون محتوى متطرف وإغلاق 323 قناة متطرفة، حيث تَصدّرَ تنظيم "داعش" الإرهابي المنشورات المزالة بـ 34,602,606 محتوى متطرف وإغلاق 189 قناة متطرفة، تلاه تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي بإزالة 768,821 محتوى متطرف وإغلاق 87 قناة متطرفة، فيما تذيَّلَ تنظيم "القاعدة" الإرهابي قائمة المحتويات المتطرفة المزالة بـ 263,489 محتوى متطرف وإغلاق 47 قناة متطرفة.
ولوحظ ازدياد للنشاط الدعائي لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث جاءت ذروة ذلك النشاط في يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024م، ببثه 1,283,141 مليون محتوى متطرف.
يُذكر أن الشراكة ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليجرام"، قائمة على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع التنسيق فيما بينهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (PCVE)، من خلال رصد وإزالة المحتويات الدعائية الإرهابية المنشورة باللغة العربية عبر المنصة.

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