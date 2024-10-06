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تطوير الشرقية تطلق الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي بحاضرة الدمام

10/6/2024 2:54:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت هيئة تطوير المنطقة الشرقية الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي بحاضرة الدمام، بهدف ضبط جودة التنمية الساحلية وتعزيز الهوية العمرانية وتحسين المشهد الحضري، ويأتي هذا الدليل كمرجع إرشادي لتصميم البيئة العمرانية والمشاريع بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الفنية لتعظيم الاستفادة من المواقع الساحلية وتحويلها إلى مناطق جذب سياحية وتجارية وترفيهية واستثمارية.
ويساهم الدليل الإرشادي في تعزيز جودة تخطيط وتصميم البيئات العمرانية في المنطقة الشرقية تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وتعزيز النمط العمراني والهوية المحلية من خلال أدوات تمكينية لتهيئة بيئة حضرية ساحلية مستدامة، كما يدعم الدليل المحافظة على الأصول البيئية للشريط الساحلي.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف "أن الدليل يساهم في ضبط عملية التصميم على الشريط الساحلي من خلال وضع معايير تصميمية للمشاريع القائمة والمستقبلية المطلة على الواجهة البحرية، حيث يُمكّن الدليل الجهات التنموية والقطاع الخاص من استخدامه كأداة مرجعية، بهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مشاريع البناء والتطوير في المدن الساحلية".

وقامت الهيئة بإعداد الدليل وفق منهجية عمل بدأت بجمع وتحليل البيانات وتقييم الوضع الراهن للشريط الساحلي تضمنت زيارات ميدانية لجميع مواقع الشريط الساحلي تم من خلالها حصر وتحليل التحديات لتطبيق المبادئ التوجيهية المساهمة في نجاح الخطط والتصاميم والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية وكذلك عقد ورش عمل للتنسيق وضمان المواءمة والتكامل مع أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة.

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