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4177 مبنى في جدة يدخل دائرة الامتثال

10/6/2024 2:54:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة محافظة جدة،عن امتثال 4177 مبنى في طرق تجارية متفرقة من المحافظة، بعد إزالة المخالفات عن واجهاتها وتطبيق المعايير اللازمة للحصول على شهادات ((امتثال))، وهو ما يندرج ضمن معالجة التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري.
وتمنح الشهادة وهي دورية، للمستفيدين تثبت خلو المباني من الحد الأدنى من عناصر التشوه البصري والتزامها بالمتطلبات البلدية للمبنى.
اشتراطات شهادة الامتثال
وأكدت الأمانة، أن اشتراطات شهادة ((امتثال المباني)) تشمل جميع المباني السكنية والتجارية والحكومية، من ناحية تصميم المبنى، والموقع العام، والتشوه البصري على واجهة المبنى، فيما تتضمن متطلبات الحصول على شهادات امتثال المباني، شهادة إشغال للمباني الجديدة، وصك ملكية العقار، ورخصة البناء المعتمدة، ومن ثم رفع الطلب عبر منصة بلدي، وموافقة الأمانة، مع مراعاة إلزامية استيفاء الاشتراطات كافة، حتى تصدر الشهادة للمباني الجديدة بشكل تلقائي بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.
تجديد الشهادة
وبينت، إمكانية تجديد شهادة امتثال المباني، من خلال منصة بلدي، عبر إدخال بيانات الشهادة القديمة، والإقرار باستيفاء عناصر التقييم، بينما يُترك لمالك المبنى خيار تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يوضح استيفاء المبنى لجميع اشتراطات شهادة الامتثال، وفي حال عدم تقديم التقرير الفني للمبنى، يحدد المالك عبر منصة ((بلدي)) موعدًا لزيارة ميدانية ينفذها مراقب الأمانة أو البلدية، بهدف الوقوف على المبنى والتحقق من صحة البيانات الواردة في الطلب.
المخالفات
وتتضمّن المخالفاتُ، بحسب دليل إجراءات شهادة امتثال المباني؛ عدمَ تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجانبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت، بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطلّ على الشارع المستهدف.
كما تتضمّن تعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى وفق الترخيص الصادر له من الأمانة أو البلدية، وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ووجود حواجز مشوهة، حديد أو شينكو، على سور الارتداد أو السطح، وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية، وكذلك وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري.
وتشمل المخالفاتُ أيضًا وجودَ ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة، أو كتابات مخالفة، أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو على واجهة المبنى المطلّ على الشارع التجاري، وكذلك وجود تشققات أو تلف دهانات أو ((صدأ)) على المواد المعدنية، بإجمالي مساحة تزيد على متر مربع، أو وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية.
فيما تتضمّن المخالفاتُ وضعَ المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب، أو أن يتجاوز ارتفاعُها عن البناء أكثرَ من مترين، وعدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحالّ للاشتراطات البلدية، أو وجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى، وكذلك وجود لوحات إعلانية لمحال تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.

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