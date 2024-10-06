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ثبات أسعار الذهب في السوق المحلية

10/6/2024 2:53:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصل سعر بيع غرام الذهب "عيار 21"، ثباته في السوق المحلية، الأحد، عند 53.80 دينار لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 51.80 دينار لجهة البيع.


وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، 61.70 و47.80 دينار على التوالي.


رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، قال في تصريح صحفي، السبت، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 380 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 433 دينارا.


ولفت النظر إلى أن الطلب في السوق المحلي ما زال ضعيفا، خاصة مع ارتفاع الأسعار وانتهاء موسم الزواج، موضحا أن هنالك بعض الطلب على الليرات والأونصات لغايات الادخار، مشيرا إلى ضعف العرض أيضا في السوق.


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