ثبات أسعار الذهب في السوق المحلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصل سعر بيع غرام الذهب "عيار 21"، ثباته في السوق المحلية، الأحد، عند 53.80 دينار لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 51.80 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، 61.70 و47.80 دينار على التوالي.
رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، قال في تصريح صحفي، السبت، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 380 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 433 دينارا.
ولفت النظر إلى أن الطلب في السوق المحلي ما زال ضعيفا، خاصة مع ارتفاع الأسعار وانتهاء موسم الزواج، موضحا أن هنالك بعض الطلب على الليرات والأونصات لغايات الادخار، مشيرا إلى ضعف العرض أيضا في السوق.
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