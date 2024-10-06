Monday, 07 October 2024 12:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القدس للتأمين تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % عن 2023 بعد تطبيق معيار الإبلاغ المالي رقم 17.

10/6/2024 2:53:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقرت الهيئة العامة لشركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة في اجتماعها العادي التاسع والأربعين، والذي عقد بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني برئاسة خالد محمد عليان وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات ومندوبي البنك المركزي الأردني وممثلي مكتب التدقيق الخارجي وعدد من المساهمين بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023 بنسبة 10 % من رأس المال البالغ 8 ملايين دينار.

كما تمت المصادقة خلال اجتماع أمس على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وعلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023.

وصادقت الهيئة العامة أيضاً على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023.

كما صادقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2023، كما تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة القدس للتأمين خالد محمد عليان إن الشركة تمكنت من ترسيخ مركزها في السوق ومن رفع مستوى الخدمة المقدمة لعملائها.

وأضاف أن الشركة لا زالت تواصل تحقيق النتائج الإيجابية فيما يتعلق بالمردود على المساهمين بالرغم من كل التحديات الاقتصادية التي تؤثر على المنطقة والعالم.

وأشار عليان إلى أن الشركة مستمرة في تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في كافة أعمالها والاستمرار في تطوير منتجات تأمينية تتماشى مع استراتيجيتها في رفد قنوات التوزيع الرقمية بالمنتجات المناسبة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها وهي أن تكون الشركة الأكثر موثوقية واحتراماً في السوق.

وحققت الشركة أرباحاً صافية بعد الضريبة عام 2023 بلغت نحو 1.50 مليون دينار، مقارنة مع 1.78 مليون دينار عام 2022، وبلغ مجموع موجوداتها في 31 كانون الأول 2023 نحو41.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 36.1 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2022.

MENAFN06102024000072011014ID1108750894

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث