القدس للتأمين تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % عن 2023 بعد تطبيق معيار الإبلاغ المالي رقم 17.

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقرت الهيئة
العامة لشركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة في اجتماعها العادي التاسع
والأربعين، والذي عقد بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني برئاسة خالد محمد عليان
وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات ومندوبي البنك المركزي
الأردني وممثلي مكتب التدقيق
الخارجي وعدد من المساهمين بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023 بنسبة 10 % من
رأس المال البالغ 8 ملايين دينار.
كما تمت المصادقة خلال
اجتماع أمس على تقرير مجلس الإدارة عن
أعمال الشركة وعلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة
المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023.
وصادقت الهيئة العامة أيضاً على البيانات المالية الختامية للسنة المالية
المنتهية بتاريخ 31/12/2023.
كما صادقت
الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2023، كما تم انتخاب مدققي حسابات الشركة
للسنة المالية 2024.
وقال رئيس مجلس إدارة القدس
للتأمين خالد محمد عليان إن الشركة تمكنت من ترسيخ مركزها في السوق ومن رفع مستوى
الخدمة المقدمة لعملائها.
وأضاف
أن الشركة لا زالت تواصل تحقيق النتائج الإيجابية فيما يتعلق بالمردود على
المساهمين بالرغم من كل التحديات الاقتصادية التي تؤثر على المنطقة والعالم.
وأشار عليان إلى أن الشركة
مستمرة في تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في كافة أعمالها
والاستمرار في تطوير منتجات تأمينية تتماشى مع استراتيجيتها في رفد قنوات التوزيع
الرقمية بالمنتجات المناسبة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي تهدف
إلى تحقيق رؤيتها وهي أن تكون الشركة الأكثر موثوقية واحتراماً في السوق.
وحققت الشركة أرباحاً صافية بعد الضريبة عام
2023 بلغت نحو 1.50 مليون دينار، مقارنة مع 1.78 مليون دينار عام 2022،
وبلغ مجموع موجوداتها في 31 كانون الأول 2023 نحو41.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 36.1
مليون دينار في نفس الفترة من العام 2022.
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