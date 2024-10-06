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البنك العربي الراعي الرئيسي للمؤتمر الدولي والعربي للمتداولين بالأسواق المالية

10/6/2024 2:53:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شارك البنك العربي مؤخراً كراعي رئيسي لفعاليات المؤتمر الدولي الثاني والستين والعربي السابع والأربعين للمتداولين بالأسواق المالية، والذي أقيم في فندق حياة ريجينسي أيلة في مدينة العقبة تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور عادل الشركس. وقد تم تنظيم المؤتمر من قِبل جمعية المتداولين بالأسواق المالية في الأردن حيث شهد حضوراً واسعاً من أبرز المحللين والخبراء العالميين والعرب والأردنيين من ذوي الاختصاص في مجال التداول المالي.
وشمل المؤتمر الذي عُقد على مدى يومين مجموعة من الجلسات الحوارية المتخصصة، من ضمنها مناقشة التضخم وأسعار الفائدة العالية، والتغير المناخي والتمويل الأخضر، وإدارة المخاطر المصرفية وغيرها من المواضيع التي تهم المؤسسات المشاركة. كما يعد المؤتمر منصة هامة لتبادل الخبرات مع نخبة من المصرفيين والماليين العرب والأجانب من مختلف الدول.
وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المؤتمر انطلاقاً من حرص البنك المتواصل على دعم المؤتمرات والفعاليات المصرفية والمالية والاقتصادية، ومواكبة أحدث المستجدات على صعيد السياسات الاقتصادية والقوانين والتشريعات العالمية المتعلقة بالتداول في الأسواق المالية والامتثال بالتوصيات والممارسات الفضلى في هذا المجال.

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