80 مليون يورو مساعدات تنموية إسبانية إلى الأردن خلال (2025-2029)



وفي بداية اللقاء شكرت الوزيرة طوقان الجانب الإسباني على المساعدات المقدمة للأردن في عدد من القطاعات الحيوية لاسيّما الصحة والمياه والصرف الصحي وغيرها، ودعم الخدمات المقدمة للاجئين والمجتمعات المستضيفة، مشيرة إلى عمق العلاقات مع إسبانيا على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي، ومؤكدة أهمية تعزيز وتطوير التعاون التنموي والاقتصادي، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك.



وخلال اللقاء أطلعت الوزيرة طوقان الوزيرَ والوفد المرافق على أهم الأولويات التنموية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مؤكدةً أهمية العمل المشترك لتوجيه المساعدات التنموية الإسبانية إلى دعم أولويات الأردن الرئيسية خلال الفترة المقبلة.



وأكد الوزيران ضرورة تعزيز روابط الصداقة والتعاون القوية التي تجمع إسبانيا بالأردن؛ إذ أشارا إلى استمرار سريان الاتفاقية الإطارية حول التعاون الثقافي والتعليمي والعلمي والتقني، الموقعة في عام 1993 باعتبارها الأساس القانوني للتعاون الإسباني في الأردن، معربين عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية التي تحققت في تنفيذ إطار الشراكة القُطرية الحالي (CPF) للأعوام 2020-2024 بين الجانبين، والتي وُقّعت خلال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين اسبانيا والأردن في تشرين الأول 2020.



وأشار الوزيران إلى بدء التباحث الخاص بتطوير إطار شراكة قطرية جديد للفترة (2025-2029)، والذي سيُبنى على ما تحقق من إطار الشراكة الحالية لدعم مجموعة من المشاريع والأولويات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك باعتماد إطار شراكة جديد خلال اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الفني بين البلدين، سيعقد خلال العام المقبل 2025 في مدريد.



من جانبه، أعلن الوزير الإسباني عن زيادة حجم المساعدات التنموية الإسبانية المقدمة الى الأردن خلال الفترة البرامجية الجديدة (2025-2029) لتصل إلى (80) مليون يورو؛ (30) مليون يورو منها كمنح، و(50) مليون يورو كقرض ميسّر، مؤكداً الوزير في الوقت نفسه مواصلة الدعم المقدم للإسهام في الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، واستمرار النظر إلى الأردن كدولة ذات أولوية بالنسبة لإسبانيا.

وفي الختام اتفق الوزيران على بدء المباحثات قريباً لاستكمال الاتفاقية الإطارية للشراكة القُطرية الجديدة، والتركيز على مجالات الحوكمة والديمقراطية، والصحة، وتمكين المرأة (مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة)، والمياه والصرف الصحي (الوصول الشامل والعادل إلى خدمات مياه الشرب ذات النوعية الجيدة).