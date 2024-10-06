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طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العماني

10/6/2024 2:53:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طرح اتحاد كرة القدم، عبر المنصة الإلكترونية، تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العماني والمقررة عند السابعة من مساء الثلاثاء 15 الشهر الحالي، على ستاد عمان الدولي، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.


‏‎وحدد الاتحاد أسعار التذاكر كما يلي: ‏‎الدرجة الخاصة: 20 دينارا، ‏‎الدرجة الثانية: 6 دنانير، ‏‎الدرجة الثالثة: 4 دنانير، موضحا أن التذاكر بجميع فئاتها ودرجاتها أصبحت متاحة عبر المنصة الإلكترونية.


يشار إلى ان تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي التي تقام على ستاد عمان الخميس المقبل نفدت.

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