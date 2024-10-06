طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العماني



‏‎وحدد الاتحاد أسعار التذاكر كما يلي: ‏‎الدرجة الخاصة: 20 دينارا، ‏‎الدرجة الثانية: 6 دنانير، ‏‎الدرجة الثالثة: 4 دنانير، موضحا أن التذاكر بجميع فئاتها ودرجاتها أصبحت متاحة عبر المنصة الإلكترونية.



يشار إلى ان تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي التي تقام على ستاد عمان الخميس المقبل نفدت.