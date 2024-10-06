طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العماني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طرح اتحاد كرة القدم، عبر المنصة الإلكترونية، تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العماني والمقررة عند السابعة من مساء الثلاثاء 15 الشهر الحالي، على ستاد عمان الدولي، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
وحدد الاتحاد أسعار التذاكر كما يلي: الدرجة الخاصة: 20 دينارا، الدرجة الثانية: 6 دنانير، الدرجة الثالثة: 4 دنانير، موضحا أن التذاكر بجميع فئاتها ودرجاتها أصبحت متاحة عبر المنصة الإلكترونية.
يشار إلى ان تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي التي تقام على ستاد عمان الخميس المقبل نفدت.
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