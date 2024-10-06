فيديو اشتباك كيسيه مع لودي وسالم الدوسري (شاهد)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي والهلال في كلاسيكو الدوري السعودي، مساء أمس السبت، على ملعب "الجوهرة المشعة" إثارة كبيرة وانفعالات حادة بين اللاعبين، كان أبرزها بين الثنائي سالم الدوسري ورينان لودي من جهة، وفرانك كيسيه، نجم "الراقي" من الناحية الأخرى.
وحقق الهلال، أمس السبت، فوزا مثيرا على حساب "الراقي" بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
كانت بداية الاشتباكات عندما تقدم الأهلي بالهدف الأول بعد مرور 12 دقيقة من المباراة عن طريق الإسباني غابري فيغا، ليذهب كيسيه للاحتفال أمام سالم الدوسري، قائد الهلال، والصراخ في وجهه بطريقة استفزازية.
في المقابل، رد الدوسري بعد تعادل الهلال في الدقيقة 56 بهدف أليكساندر ميتروفيتش، الذي أضاف هدف فوز "الزعيم" أيضًا في الدقيقة 78 بفضل ضربة جزاء.
وقام الدوسري برد الاحتفالية في وجه كيسيه، مشيرًا إليه بإشارات الصمت وشاركه زميله البرازيلي رينان لودي الاستفزاز بالاحتفال أمام الإيفواري أيضًا.
ومع توتر أحداث اللقاء، اشتبك كيسيه مع لودي، بعدما وقف الأخير مشيرًا إليه بما معناه "الأهلي صغير والهلال كبير"، ليدخلا في مشادة كلامية معاً قبل فضها من قبل زملائهما.
الهزيمة جمدت رصيد الأهلي عند 7 نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب، بينما يحتل الهلال الصدارة بالعلامة الكاملة 18 نقطة، مع مرور 6 جولات من الموسم.
MENAFN06102024000072011014ID1108750889
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.