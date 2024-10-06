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فيديو اشتباك كيسيه مع لودي وسالم الدوسري (شاهد)

10/6/2024 2:53:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي والهلال في كلاسيكو الدوري السعودي، مساء أمس السبت، على ملعب "الجوهرة المشعة" إثارة كبيرة وانفعالات حادة بين اللاعبين، كان أبرزها بين الثنائي سالم الدوسري ورينان لودي من جهة، وفرانك كيسيه، نجم "الراقي" من الناحية الأخرى.


وحقق الهلال، أمس السبت، فوزا مثيرا على حساب "الراقي" بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

كانت بداية الاشتباكات عندما تقدم الأهلي بالهدف الأول بعد مرور 12 دقيقة من المباراة عن طريق الإسباني غابري فيغا، ليذهب كيسيه للاحتفال أمام سالم الدوسري، قائد الهلال، والصراخ في وجهه بطريقة استفزازية.


في المقابل، رد الدوسري بعد تعادل الهلال في الدقيقة 56 بهدف أليكساندر ميتروفيتش، الذي أضاف هدف فوز "الزعيم" أيضًا في الدقيقة 78 بفضل ضربة جزاء.


وقام الدوسري برد الاحتفالية في وجه كيسيه، مشيرًا إليه بإشارات الصمت وشاركه زميله البرازيلي رينان لودي الاستفزاز بالاحتفال أمام الإيفواري أيضًا.

ومع توتر أحداث اللقاء، اشتبك كيسيه مع لودي، بعدما وقف الأخير مشيرًا إليه بما معناه "الأهلي صغير والهلال كبير"، ليدخلا في مشادة كلامية معاً قبل فضها من قبل زملائهما.

الهزيمة جمدت رصيد الأهلي عند 7 نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب، بينما يحتل الهلال الصدارة بالعلامة الكاملة 18 نقطة، مع مرور 6 جولات من الموسم.

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