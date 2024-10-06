بسبب اصابته الخطيرة.. تعرف على مدة غياب كارفخال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير إعلامية عن المدة المتوقعة لغياب داني كارفخال عن مباريات ريال مدريد بعد إصابته القوية التي تعرَّض لها، مساء أمس السبت، في مواجهة فياريال، بالدوري الإسباني.
وأعلن ريال مدريد، اليوم الأحد، أن مدافعه كارفخال سيخضع لجراحة بعد إصابته بتمزق في الأربطة وفي وتر بساقه اليمنى.
واستبدل اللاعب خلال مباراة ريال مدريد أمام فياريال التي انتهت بفوز العملاق الإسباني 2-صفر في الدوري المحلي، أمس السبت.
وخرج كارفخال من الملعب في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعد التحام مع لاعب وسط فياريال يريمي بينو تسببت في إصابته بالتواء غير طبيعي في ركبته اليمنى.
وأوضح النادي: "تشخيص إصابة كارفخال عبارة عن تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والرباط الجانبي الخارجي وفي الوتر المأبضي بساقه اليمنى".
وكشفت الصحفية أرانشا رودريغيز، التي تعمل في إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، بأن المدة المتوقعة لغياب كارفخال عن الملاعب تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 21 نقطة متساويًا مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني الذي يحل ضيفًا على ألافيس صاحب المركز الـ11 في وقت لاحق من اليوم.
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