بسبب اصابته الخطيرة.. تعرف على مدة غياب كارفخال



وأعلن ريال مدريد، اليوم الأحد، أن مدافعه كارفخال سيخضع لجراحة بعد إصابته بتمزق في الأربطة وفي وتر بساقه اليمنى.



واستبدل اللاعب خلال ريال مدريد أمام فياريال التي انتهت بفوز العملاق الإسباني 2-صفر في المحلي، أمس السبت.

وخرج كارفخال من الملعب في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعد التحام مع وسط فياريال يريمي بينو تسببت في إصابته بالتواء غير طبيعي في ركبته اليمنى.



وأوضح النادي: "تشخيص إصابة كارفخال عبارة عن تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والرباط الجانبي الخارجي وفي الوتر المأبضي بساقه اليمنى".

وكشفت الصحفية أرانشا رودريغيز، التي تعمل في إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، بأن المدة المتوقعة لغياب كارفخال عن الملاعب تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 21 نقطة متساويًا مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني الذي يحل ضيفًا على ألافيس صاحب المركز الـ11 في وقت لاحق من اليوم.