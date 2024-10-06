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بسبب اصابته الخطيرة.. تعرف على مدة غياب كارفخال

10/6/2024 2:53:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت تقارير إعلامية عن المدة المتوقعة لغياب داني كارفخال عن مباريات ريال مدريد بعد إصابته القوية التي تعرَّض لها، مساء أمس السبت، في مواجهة فياريال، بالدوري الإسباني.


وأعلن ريال مدريد، اليوم الأحد، أن مدافعه كارفخال سيخضع لجراحة بعد إصابته بتمزق في الأربطة وفي وتر بساقه اليمنى.


واستبدل اللاعب خلال مباراة ريال مدريد أمام فياريال التي انتهت بفوز العملاق الإسباني 2-صفر في الدوري المحلي، أمس السبت.

وخرج كارفخال من الملعب في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعد التحام مع لاعب وسط فياريال يريمي بينو تسببت في إصابته بالتواء غير طبيعي في ركبته اليمنى.


وأوضح النادي: "تشخيص إصابة كارفخال عبارة عن تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والرباط الجانبي الخارجي وفي الوتر المأبضي بساقه اليمنى".

وكشفت الصحفية أرانشا رودريغيز، التي تعمل في إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، بأن المدة المتوقعة لغياب كارفخال عن الملاعب تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر.


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 21 نقطة متساويًا مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني الذي يحل ضيفًا على ألافيس صاحب المركز الـ11 في وقت لاحق من اليوم.

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