ليس فينيسيوس ولا مبابي.. الكشف عن منقذ ريال مدريد الحقيقي في الموسم الجديد



ولعب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لريال مدريد، المباراة بتشكيلة على الورق يتواجد فيها الثنائي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي في مركزي رأس الحربة وخلفهما أربعة لاعبين في وسط الملعب ومثلهم في الدفاع.



لكن الإنقاذ وبداية الفوز لم تأت من فينيسيوس ولا مبابي، بل من آخر تمامًا كان هو المنقذ للمرة الثالثة هذا الموسم بالنسبة لريال مدريد.



كان هذا اللاعب هو فيديريكو فالفيردي، نجم خط الوسط، الذي حصل على الرقم "8" من الألماني توني كروس، والذي كان حاضرًا في مواجهة فياريال بملعب "سانتياغو برنابيو"، كأنه يبعث برسالة للرجل الذي لطالما كان مثله الأعلى في خط وسط الملكي.



تأثير خاص للغاية

أصبح فالفيردي هذا الموسم هو اللاعب الأكثر تأثيرًا مع ريال مدريد في كافة البطولات، لكونه أكثر من افتتح التسجيل للملكي في مواجهة الخصوم.



سجل فالفيردي ثلاثة أهداف لصالح ريال مدريد هذا الموسم، جميعهم كانوا الهدف الأول في كل مباراة سجل فيها، ليفتح الطريق نحو فوز صعب بعد أن كانت الأمور تشير إلى تعثر الملكي.



لا يوجد لاعب واحد في ريال مدريد يملك نفس التأثير، ففينيسيوس جونيور افتتح التسجيل في مواجهتين، وكيليان مبابي افتتحه في مثلهما، وكلاهما لديه أهداف أولى من ركلات جزاء عكس فالفيردي الذي جاءت كل أهدافه من لعب مفتوح أو ضربات ثابتة من خارج المنطقة.

البداية من أتالانتا

كانت بداية التأثير المذهل لفالفيردي من خلال مواجهة كأس السوبر الأوروبي أمام أتالانتا، عندما أخذ المبادرة وكان أول من افتتح التسجيل في الشوط الثاني من عمر اللقاء، بعدما أبدى الفريق الإيطالي عنادًا واضحًا في الشوط الأول.



جاء هدف فالفيردي ليفتح المواجهة أمام الملكي، وبعد ذلك سجل كيليان مبابي الهدف الثاني وحسم المواجهة لصالحه بشكل تام.

قاهر عناد بلد الوليد

لعب ريال مدريد في نهاية أغسطس بالجولة الثانية من الدوري الإسباني أمام بلد الوليد على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وكان الملكي في موقف صعب للغاية بعد التعادل في المواجهة الافتتاحية بالدوري أمام ريال مايوركا.



انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، وبتسديدة واحدة فقط من الملكي على مرمى الضيوف لم تشكل تحديًا بالنسبة للحارس الإستوني كارل هاين للتصدي لها.



فجاء الفرج في الشوط الثاني عن طريق فالفيردي الذي سدد كرة ثابتة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، كانت السبب في فتح المباراة وفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ومنع بهذا دخول فريقه في مرحلة شك كبيرة إذ كان تعادل في أول مباراة بالفعل وفقد نقطتين.

فياريال الأصعب

كان من المفترض أن تكون مباراة ريال مدريد أمام فياريال هي الأصعب للملكي حتى الآن هذا الموسم في الدوري بعد مواجهة الديربي.



يعود هذا لتوقيتها بعد تعادل في الدوري أمام أتلتيكو مدريد وهزيمة من ليل في دوري أبطال أوروبا، ولكون الفريق في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني ولم يتعرضوا سوى لهزيمة واحدة فقط حتى الآن جاءت أمام المتصدر برشلونة.



لكن لم يفكر فالفيردي في كل تلك الصعوبات وقرر في أول ربع ساعة أن يمنح فريقه تقدمًا يريحه بعض الشيء فيما تبقى من المباراة، وصوّب تسديدة صاروخية كانت في طريقها للمرمى لكنها ارتطمت في جسد لاعب فياريال فغيرت اتجاهها بعض الشيء وسكنت الشباك على أي حال.