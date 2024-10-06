لماذا عاد وباء الملاريا للظهور في الجزائر؟



انتشار الملاريا في بعض مناطق الجنوب الجزائري دفع السلطات الصحية لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل المصابين وتطويق انتشار الوباء، مع العلم أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت رسمياً عام 2019 خلو الجزائر من المرض بشكل نهائي.



من خلال هذا التقرير يقوم (عربي بوست) برصد خريطة انتشار الملاريا في الجزائر، ولماذا عاد المرض إلى الظهور في البلاد بعد سنوات من القضاء عليه نهائياً؟ وكيف تواجه السلطات الصحية في الجزائر انتشار هذا الوباء؟

انتشار الملاريا في الجزائر

كشفت تقارير إعلامية جزائرية أن عدة مناطق في أقصى جنوب البلاد تعاني من وباء الملاريا والدفتيريا، وقالت إن سكان منطقة تيمياوين بولاية برج باجي مختار، أطلقوا نداءً إلى السلطات من أجل تدبير أفضل لتداعيات الوضع الصحي الصعب.



وتم نشر النداء الموجه إلى الوالي، والذي وقعته تسع جمعيات محلية، يوم الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أوضح الموقعون أن وباء الملاريا أو "حمى المستنقعات" يعود إلى الأهوار التي تشكلت بعد الأمطار التي هطلت على المنطقة خلال شهر أيلول/سبتمبر.



وتشكلت الأهوار على طول 100 كيلومتر، تعبر جماعة تيمياوين من الشرق إلى الغرب، خاصة في أماكن تسمى أدجدم وجودان وتجراوت وتساميج، ووجه المواطنون نداءً عاجلاً إلى الوالي لنقل اللقاحات والأدوية إلى هذه الأماكن كأولوية.



وقد تسببت هذه المياه الراكدة في تكاثر البعوض والحشرات الأخرى التي تنقل المرض، وبالإضافة إلى انتشار الملاريا في الجزائر، تم تسجيل حالات الدفتيريا أيضًا، وفق ما جاء في بيان الجمعيات الجزائرية.



حسب منظمة الصحة العالمية فإن الملاريا مرض يهدد الحياة وينتقل إلى البشر عن طريق بعض أنواع البعوض، وأوضحت المنظمة على موقعها الرسمي أن الملاريا تنتشر أساساً في بلدان المناطق المدارية ويمكن الوقاية والشفاء منها.



الجمعيات التسع التي أصدرت البيان أوضحت أن الفئات الأكثر تضرراً من انتشار وباء الملاريا في الجزائر، هم السكان البدو الذين يعيشون بالقرب من الأهوار، في الجزال ووادي تسامغ ووادي جودان وحاسي شورمال وأدلج وأتول.



كما قال الموقعون على البيان إن الوضع في مركز جماعة تيمياوين "كارثي بكل معنى الكلمة"، وأشاروا إلى أن قاعات وزوايا المنطقة مكتظة بالمرضى والوفيات "أصبح عددها كبيراً بالعشرات".



ودعت الجمعيات إلى إرسال طواقم طبية متخصصة في علاج حالات الملاريا والدفتيريا وتقديم مساعدات غذائية طارئة، خاصة الضروريات الأساسية. وأكدت أن "نقص التغذية لدى بعض الأسر البدوية يؤثر على المناعة والقدرة على مقاومة الأمراض".



بينما أظهرت صور ومقاطع فيديو عدداً من المواطنين المصابين بمرض الملاريا في الجزائر وهم مُمددون في أرصفة إحدى المراكز الاستشفائية وفي الخيام، وسط غياب تام للمعدات والأجهزة الطبية واللقاحات.



واتهمت جمعيات مدنية وزارة الصحة الجزائرية بالتحرك بشكل متأخر، وإعلان عقد لقاء تنسيقي حول الوضعية الصحية في الولايات الموبوءة التي تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية والبنيات التحتية الصحية، ما زاد من تعميق جراح السكان المحليين.

وفيات بسبب انتشار الملاريا في الجزائر

كشف مدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي، الاثنين 30 سبتمبر/أيلول 2024، عن أرقام الإصابات والوفيات، وقال إن هناك 40 حالة وفاة، 28 بسبب الدفتيريا و12 بسبب الملاريا، وفق ما صرح به للإذاعة الجزائرية الرسمية.



وفي ما يتعلق بوباء الدفتيريا، فقد تم تسجيل 115 حالة منذ 28 غشت/آب 2024، خاصة في المناطق الحدودية مثل تين زواتين وعين قزام وتيمياوين، ومن بين 28 حالة وفاة، تم الإبلاغ عن 27 حالة في منطقة تين زواتين.



كما تم تسجيل 421 حالة إصابة بمرض الملاريا في الجزائر وخاصة المناطق الحدودية أيضاً، منها 200 حالة في عين قزام.



لكن الوضع يتحسن، على الأقل فيما يتعلق بالدفتيريا، حيث انخفض عدد الحالات لمدة ثلاثة أيام، وتتولى مصالح وزارة الداخلية مكافحة البعوض، بحسب ما أشار صنهاجي، مضيفاً أنه "لا يوجد خطر للتلوث في المطارات".



وأكد صنهاجي للإذاعة الجزائرية أن الوباء "انتشر خلال هذه الفترة بعد الأمطار الأخيرة التي تسببت في ركود المياه وظهور البعوض في الصحراء"، موضحاً أن الدفتيريا مرض معدٍ بينما الملاريا تنتقل عن طريق البعوض.



حسب المسؤول الصحي الجزائري فإن غالبية حالات الدفتيريا والملاريا "مستوردة" عن طريق الهجرة من بعض الدول المجاورة، حيث قال صنهاجي: "إن النظام الصحي ليس بالضرورة متطوراً مثل نظامنا حيث يقترب معدل التغطية بالتطعيم من 80% من السكان أو يتجاوزه".



وأكد المسؤول الجزائري أن جميع المناطق المتضررة من الملاريا في الجزائر، تستفيد من إمدادات منتظمة من اللقاحات والأدوية، مع بروتوكول علاجي وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وقال إنه سيكون من الضروري تعزيز موارد الفحص الميداني.



حسب وسائل إعلام رسمية جزائرية فقد تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بمرض الملاريا ببلدية تيمياوين بأقصى جنوب البلاد والمناطق المجاورة لها، وفق مدير قطاع الصحة بالولاية، والذي أوضح أن الولاية ستتدعم بحصة إضافية من اللقاحات.



طوارئ صحية لمواجهة انتشار الوباء

يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024 انطلقت لجنة طبية مكونة من طاقم طبي مؤهل، وتم إرسال طائرة محملة بكميات كبيرة من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا ووسائل الحماية اللازمة إلى ولايات تمنراست وعين قزام و برج باجي مختار.



فيما ترأس وزير الصحة الجزائري، عبد الحق سايحي، الإثنين، لقاءً تنسيقياً حول الوضعية الصحية في الولايات التي عرفت ظهور حالات الدفتيريا والملاريا، واستمع الوزير لتقارير تفصيلية حول الأوضاع الصحية في الولايات المعنية والإجراءات والتدابير المتخذة.



وتم إرسال كميات إضافية من أدوية الملاريا واللقاحات والأمصال المضادة للدفتيريا لضمان التكفل العاجل والتام بالحالات المسجلة، وأمر وزير الصحة بتسخير كل الإمكانات الضرورية واللوجستية لتسهيل عمل الأطقم الطبية وشبه الطبية.



كما تقرر تلقيح جميع الفئات من المواطنين والقاطنين بما فيهم الأطفال على مستوى الولايات المتضررة مع إخضاع الملقحين سابقاً لجرعة استدراكية كإجراء احترازي ووقائي، مع إعداد تقارير يومية حول الوضعية الصحية من أجل معرفة التطورات الحاصلة.



القضاء على الملاريا في الجزائر

في شهر مايو/أيار 2019، اعترفت منظمة الصحة العالمية رسمياً بخلو الجزائر والأرجنتين من الملاريا، ويُمنح البلد شهادة خلوه من المرض عندما يثبت أنه أوقف انتقال المرض فيه على الصعيد المحلي لمدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية.



حسب منظمة الصحة العالمية فإن الجزائر هي ثاني بلد بإقليم المنظمة الأفريقي يُعترف رسمياً بخلوه من الملاريا بعد موريشيوس التي جرى الإشهاد على خلوها من المرض في عام 1973، وأفادت الجزائر بأن آخر حالات الإصابة بالملاريا فيها على الصعيد المحلي كانت في 2013.



ويعود تاريخ اكتشاف الملاريا في الجزائر إلى عام 1880 عندما اكتشف الطبيب الفرنسي الدكتور تشارلز لويس ألفونس لافيران طفيلي الملاريا بالبلاد.



وأصبحت الملاريا في الجزائر بحلول ستينيات القرن الماضي التحدي الصحي الرئيسي الماثل أمام البلد، واقترنت بالإبلاغ عن 80,000 حالة إصابة بها سنوياً حسبما تشير إليه التقديرات.



البعوض ينقل مرض الملاريا الذي يسبب في وفاة أعداد كبيرة من البشر

ويمكن بالمقام الأول ردّ نجاح الجزائر في دحر المرض لاحقاً إلى حصول القوى العاملة الصحية فيها على تدريب جيد، وتقديم خدمات تشخيص مرضى الملاريا وعلاجهم بفضل الرعاية الصحية الشاملة، وتوجيه الاستجابات السريعة لفاشيات المرض.



وتحدثت الدكتورة ماتشيديسو مويتي مديرة المنظمة الإقليمية لأفريقيا قائلة: "إن الجزائر هي البلد الذي اكتشف فيه طفيلي الملاريا لأول مرة بين صفوف البشر منذ قرابة قرن ونصف القرن من الزمان، وكان ذلك بمثابة معلم هام في ميدان الاستجابة لهذا المرض".



وأضافت مويتي: "أثبتت الجزائر الآن لبقية بلدان أفريقيا أن الملاريا مرض يمكن دحره بفضل قيادة البلد والإجراءات الجريئة والاستثمارات والعلوم السليمة، وبإمكان بقية البلدان بالقارة أن تستخلص العبرة من هذه التجربة"، وفق ما جاء بموقع منظمة الصحة العالمية. عربي بوست

اقرأ أيضاً:

دواء للملاريا قد يعالج متلازمة تكيُّس المبايض لدى النساء