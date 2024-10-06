معلمة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ تلميذها











وأوضحت المعلمة أنها شعرت بأن هذا التبرع هو ما يجب عليها القيام به، قائلة: "رغبتي كانت أن أراه بصحة أفضل".



عزرا توتشيك، الذي تم تشخيصه بمرض سرطان الكبد في مرحلته النهائية، كان في حاجة ماسة إلى زراعة كبد، وفي فبراير 2024، قامت كارين، والدة عزرا، بنشر منشور على موقع فيسبوك تبحث فيه عن متبرع بالكبد، بالإضافة إلى جمع التبرعات لدعم تكاليف رعايته الطبية، وقد لفت هذا المنشور انتباه المعلمة كاريسا، التي قررت تقديم مساعدتها.



قامت المعلمة بزيارة منزل عزرا وهي تحمل البالونات والدبدوب، وعندها أظهرت له لافتة مكتوب عليها: "سأشارك كبدي معك يا صديقي، هل ترغب في هذا؟ اضغط على نعم أو لا"، قام الطفل بالضغط على "نعم".



رغم الانتقادات التي واجهتها من عائلتها بسبب قرارها، إلا أن كاريسا شعرت بواجبها تجاه إنقاذ حياة الطفل، وعلقت قائلة: "لو كنت في الخامسة من عمري، لرغبت في أن يقوم شخص ما بذلك لإنقاذي".



قضت المعلمة عدة شهور في إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من تطابق أنسجتها مع الطفل، وقد تم تأكيد ذلك بالفعل، وأجريت عملية الزرع في 7 أغسطس الماضي، حيث تعافى عزرا، الذي كان يجلس في حضن والدته كارين، بفضل تبرع معلمته السابقة.



عانى عزرا قليلاً بعد العملية، وقد كانت لحظات مؤثرة مليئة بالدموع والابتسامات والاحتضان، ووصفت المعلمة كبدها وكبد الطفل قائلة: "كان كبدي أحمر وناعمًا وبدا صحيًا، بينما كان كبد عزرا برتقاليًا وأسود اللون بسبب تراكم الأنسجة الندبية - لم يكن يبدو كبدًا".



تم استئصال حوالي 30% من كبد كاريسا، وأجريت جراحة زرع الأعضاء بنجاح، وقضى عزرا 45 يومًا في وحدة العناية المركزة للأطفال وأجرى 3 عمليات جراحية أخرى إلى جانب عملية الزرع، وخرج من المستشفى في 20 سبتمبر الماضي، وانتقل إلى مركز قريب من فريقه الطبي لمتابعة الرعاية، حيث شهد تحسنًا ملحوظًا.



وتعد عملية زراعة الكبد من الإجراءات الطبية المعقدة التي تهدف إلى إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة أو الحادة، ومع نجاح هذه العملية، تظل هناك مجموعة من المضاعفات التي قد تواجه المرضى بعد الجراحة، كما يلي:

ويستعرض موقع "الكونسلتو" أبرز المضاعفات المتوقعة بعد عملية زراعة الكبد، وفقًا لموقع "webmd".



رفض الجسم للعضو المزروع:

قد يهاجم جهاز المناعة الكبد الجديد، مما يتطلب استخدام أدوية مثبطة للمناعة.



مشاكل في تدفق الدم:

قد يحدث انسداد أو تجلط في الأوعية الدموية التي تغذي الكبد.



مضاعفات جراحية:

تشمل نزيفًا، أو عدوى في موضع الجراحة، أو تجلطات دموية.



ارتفاع مستويات السكر في الدم:

يمكن أن يؤدي استخدام الأدوية إلى الإصابة بداء السكري.



مشاكل في وظائف الكبد:

قد تظهر مشكلات في أداء الكبد الجديد، مثل زيادة مستويات إنزيمات الكبد.



أضرار كبدية مستقبلية:

من الممكن أن تحدث مشكلات مستقبلية تتعلق بتلف الكبد الجديد.



زيادة الوزن:

قد يحدث تغيير في الوزن بسبب التغيرات في نمط الحياة والأدوية.



تغيرات في مستويات الدهون:

يمكن أن تتأثر مستويات الكوليسترول والدهون في الدم. (الكونسلتو)