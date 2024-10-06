مركز الحسين للسرطان يعقد المؤتمر الثاني لأبحاث السرطان



وقال الدكتور عاصم منصور، مدير عام مركز الحسين للسرطان بأن هذا المؤتمر هو الثاني في أبحاث الذي ينظمه المركز على مدى سنتين، ويأت في إطار سعينا الدائم لتعزيز الجهود العلمية والبحثية وفتح آفاق جديدة أمام تطوير العلاجات المبتكرة والفعالة لمرضى السرطان. ويهدف المؤتمر إلى تحفيز العمل البحثي وتشجيع الباحثين اليافعين على تقديم وعرض أبحاثهم من مختلف التخصصات من أطباء أورام، وجرّاحين وصيادلة وتمريض. وأضاف بأنّنا نؤمن بأن التقدم العلمي لا يتحقق إلا من خلال التميز في البحث، كما نأمل أن يكون هذا المؤتمر حلقة وصل تجمع بين العقول المبدعة والباحثين المتخصصين لرصد السرطان ومعرفة أسباب حدوثه، ووضع استراتيجيات للتشخيص والعلاج ومكافحته والوقاية منه.



من جهة أخرى أعربت اللجنة المُحكّمة التي حضرت المؤتمر، عن سرورها بوجود تقدم ملموس في النوع والكم للأبحاث التي قييموها في مختلف التخصصات مثل: أورام الثدي و الرئة و العيون وأورام الدماغ والصيدلية، والجراحة، والرعاية التلطيفية، والتمريض، وزراعة نخاع العظم، ومختبر الجينومات والعلاج بالخلايا والجينومات التطبيقية.



وأوضح منصور بأنّ أهمية هذا المؤتمر تكمن في أن الباحثين جميعهم أردنيون يعملون في مركز الحسين للسرطان، وقد تم تمويل أبحاثهم من قبل المركز، وقاعدة بياناتهم جميعها وطنية ومستقاة من مرضىانا الذين يتلقون العلاج، بعد موافقتهم على أن يكونوا جزءاً من عملية البحث، وذلك بدعم ومساعدة مكتب شؤون البحث العلمي في المركز.



قدمت أوراق البحث العلمي في عدة مواضيع مختلفة لكن برز من بينها بعض المواضيع المهمة مثل: دور الدراسات الجينية/ الجينومية في مستقبل تشخيص وعلاج السرطان، وتمثّل المفتاح للطب الشخصي أو الطب الدقيق وهو الذي يقود التشخيص والعلاج في الوقت الحالي وفي المستقبل. أما الموضوع الآخر فهو دور الذكاء الإصطناعي في تحديث أدوات الطب وفي التشخيص والعلاج، وهناك أبحاث حول الوسمات المختلفة للجينات الموجودة في مرضانا.



وهذا العام كان هناك مشاركات متميزة من الصيدلية، والجراحة، وقسم الباطني، وسرطانات الدم والعلاج بزراعة نخاع العظم، وسرطانات الرئة. كما تمت مناقشة التقنيات الجديدة في التشخيص، والتي تم استحداثها في المركز مثل التشخيص بدراسة ما فوق الجينومات في دراسة أورام الدماغ.

