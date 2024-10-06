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الأردن وفرنسا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ولبنان

10/6/2024 2:52:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ينهي الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع.


وبحث الصفدي وبارو ضرورة تكاتف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، وحماية المدنيين.


كما تناولت المباحثات العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته على أمن المنطقة برمتها، إضافة إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية، والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.


كما بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأهمية تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.

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