الأردن وفرنسا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ولبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ينهي الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع.
وبحث الصفدي وبارو ضرورة تكاتف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، وحماية المدنيين.
كما تناولت المباحثات العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته على أمن المنطقة برمتها، إضافة إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية، والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
كما بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأهمية تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.
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