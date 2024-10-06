الأردن وفرنسا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ولبنان



وبحث الصفدي وبارو ضرورة تكاتف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، وحماية المدنيين.



كما تناولت المباحثات العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته على أمن المنطقة برمتها، إضافة إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية، والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.



كما بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأهمية تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.