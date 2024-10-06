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حسّان لطلبة الجامعات: لا تقبلوا بأقل من السماء سقفاً لطموحاتكم

10/6/2024 2:52:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في رسالة تحفيزية للشباب الأردني، أكد رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم الأحد، على أهمية التعليم في بناء مستقبل الوطن.

وشجع رئيس الوزراء الطلبة الجامعيين الجدد على أن يكونوا قادة المستقبل، داعيًا إياهم إلى السعي لتحقيق أعلى الأهداف.

وكتب حسان على صفحته الرسمية على منصة "X" قال فيها" شابات وشباب #الأردن، يتوجه عدد كبير منكم إلى جامعته اليوم، ليبدأ فصلاً جديداً من حياته، ويرسم مستقبله. طموحاتكم هي مستقبل وطننا، والأمل معقود عليكم. لا تقبلوا بأقل من السماء سقفاً لطموحاتكم، ولا يثنيكم شيءٌ عن تحقيقها. لكم منا أن نقدم كل الدعم لتكونوا قادة المستقبل".

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