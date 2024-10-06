حسّان لطلبة الجامعات: لا تقبلوا بأقل من السماء سقفاً لطموحاتكم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في رسالة تحفيزية للشباب الأردني، أكد رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم الأحد، على أهمية التعليم في بناء مستقبل الوطن.
وشجع رئيس الوزراء الطلبة الجامعيين الجدد على أن يكونوا قادة المستقبل، داعيًا إياهم إلى السعي لتحقيق أعلى الأهداف.
وكتب حسان على صفحته الرسمية على منصة "X" قال فيها" شابات وشباب #الأردن، يتوجه عدد كبير منكم إلى جامعته اليوم، ليبدأ فصلاً جديداً من حياته، ويرسم مستقبله. طموحاتكم هي مستقبل وطننا، والأمل معقود عليكم. لا تقبلوا بأقل من السماء سقفاً لطموحاتكم، ولا يثنيكم شيءٌ عن تحقيقها. لكم منا أن نقدم كل الدعم لتكونوا قادة المستقبل".
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