الأردن يرسل طائرة مساعدات خامسة إلى لبنان



وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.

وتهدف المساعدات إلى دعم القطاع الصحي في لبنان ومساعدته في تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص في تلك المواد.



وتسعى المملكة الأردنية الهاشمية إلى دعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات والكوارث والمواقف الطارئة من خلال تسخير إمكاناتها وقدراتها لتعكس بذلك التزام المملكة في مد يد العون والمساعدة للجميع انطلاقاً من واجبها القومي والإنساني.