الأردن يرسل طائرة مساعدات خامسة إلى لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توجيهات ملكية سامية، غادرت اليوم الأحد، طائرة مساعدات خامسة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع (C130) باتجاه جمهورية لبنان الشقيقة وذلك في أعقاب الأحداث الدائرة هناك.
وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.
وتهدف المساعدات إلى دعم القطاع الصحي في لبنان ومساعدته في تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص في تلك المواد.
وتسعى المملكة الأردنية الهاشمية إلى دعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات والكوارث والمواقف الطارئة من خلال تسخير إمكاناتها وقدراتها لتعكس بذلك التزام المملكة في مد يد العون والمساعدة للجميع انطلاقاً من واجبها القومي والإنساني.
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