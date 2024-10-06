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الملك والعاهل الإسباني يعقدان مباحثات في قصر الحسينية

10/6/2024 2:52:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقد جلالة الملك عبدالله الثاني مباحثات مع جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا في قصر الحسينية.
وكان جلالة الملك استقبل وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جلالة الملك فيليب لدى وصوله إلى قصر الحسينية.

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