الملك والعاهل الإسباني يعقدان مباحثات في قصر الحسينية

الملك والعاهل الإسباني يعقدان مباحثات في قصر الحسينية
التاريخ
10/6/2024 2:52:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقد جلالة الملك عبدالله الثاني مباحثات مع جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا في قصر الحسينية.
وكان جلالة الملك استقبل وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جلالة الملك فيليب لدى وصوله إلى قصر الحسينية.
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