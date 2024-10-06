حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله



وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن الحملة تركزت على إزالة خراطيم المياه عدد 15 بأطوال وأقطار مختلفة ومعدات ومضخات مخالفة استخدمت لاستجرار المياه بشكل غير قانوني من القناة، ما يعد تعديا صارخا على الموارد المائية الحيوية.



وأضافت، أن الفرق الميدانية وثقت المخالفات كافة من خلال تحرير ضبوطات رسمية بحق المعتدين، تمهيداً لتحويلهم إلى الادعاء العام لمحاسبتهم وفقاً للقوانين وحسب الأصول.



وبينت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود السلطة المستمر للحد من الاعتداءات على المياه، وضمان الاستخدام العادل والمستدام للموارد المائية، مؤكدة عدم التهاون مع أي محاولات للتعدي على القناة أو استغلالها بطرق غير قانونية.