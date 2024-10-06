حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفذت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله بالتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الاستغلال غير المشروع.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن الحملة تركزت على إزالة خراطيم المياه عدد 15 بأطوال وأقطار مختلفة ومعدات ومضخات مخالفة استخدمت لاستجرار المياه بشكل غير قانوني من القناة، ما يعد تعديا صارخا على الموارد المائية الحيوية.
وأضافت، أن الفرق الميدانية وثقت المخالفات كافة من خلال تحرير ضبوطات رسمية بحق المعتدين، تمهيداً لتحويلهم إلى الادعاء العام لمحاسبتهم وفقاً للقوانين وحسب الأصول.
وبينت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود السلطة المستمر للحد من الاعتداءات على المياه، وضمان الاستخدام العادل والمستدام للموارد المائية، مؤكدة عدم التهاون مع أي محاولات للتعدي على القناة أو استغلالها بطرق غير قانونية.
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