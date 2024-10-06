الملك يلتقي العاهل الإسباني ويؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة ولبنان



وشدد جلالته خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة توقف العنف وتحمي أمن واستقرار المنطقة والعالم.



وأعرب جلالة الملك في بداية المباحثات الموسعة، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، عن فخره بالعلاقات المميزة بين البلدين، التي مضى عليها أكثر من سبعة عقود من الصداقة الوثيقة والتعاون، مشيدا بدور إسبانيا القيادي في تعزيز العلاقة بين الأردن وحلفائه في أوروبا.



وبين جلالته أن هذه الشراكة ساهمت في بناء جسور التفاهم بين المنطقة وأوروبا، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون الثنائي على مختلف المستويات.



وعبر جلالة الملك عن شكره لدعم إسبانيا مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه)، وخطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللاجئين السوريين.



وأشاد جلالته بمواقف إسبانيا الشجاعة في دعم جهود الاستقرار في المنطقة، وبدورها في التعامل مع التحديات الإقليمية.



وتطرقت المباحثات إلى أهمية العمل من أجل مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة وضمان وصولها.



وثمن جلالة الملك موقف إسبانيا الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، واعترافها بدولة فلسطين، مؤكدا استمرار الأردن بالتنسيق مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي لاستعادة الاستقرار في المنطقة.



بدوره، أشار جلالة الملك فيليب السادس إلى عمق علاقات الصداقة التاريخية الممتدة بين العائلتين الملكيتين وبين الأردن وإسبانيا، مهنئا جلالة الملك بمناسبة مرور 25 عاما على توليه سلطاته الدستورية.



وأشاد جلالته بجهود الإصلاح في المملكة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والسياحية والثقافية.



وأكد جلالة الملك فيليب السادس أن التوأمة بين البترا وقصر الحمراء ستثري الصداقة العميقة بين البلدين، وهي ترمز إلى العلاقات الوثيقة التي تجمعهما.



وتحدث جلالة الملك فيليب السادس عن التحديات التي تواجه المنطقة، معربا عن دعم بلاده للأردن في مواجهتها.



وتخلل المباحثات فعالية شهدها جلالتاهما بمناسبة توقيع اتفاقية تطوير إطار التعاون والشراكة بين سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ومجلس إدارة قصر الحمراء وجنة العريف في مملكة إسبانيا.



وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والترويج لمبادرات ثقافية تعزز المعرفة بهذه المواقع وترفع أعداد السياح.



وتضمنت الفعالية مغناة وعرضا موسيقيا.



وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية لدى مدريد رغد السقا، والوفد المرافق لملك إسبانيا.