الملك وولي العهد يستقبلان رئيس دولة الإمارات لدى وصوله المملكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى وصوله مطار ماركا.
وكان في الاستقبال رئيس الوزراء، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، والسفيران الأردني لدى الإمارات والإماراتي لدى الأردن، وأركان السفارتين.
ويرافق سموه في الزيارة وفد يضم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعددا من كبار المسؤولين.
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