الملك وولي العهد يستقبلان رئيس دولة الإمارات لدى وصوله المملكة



وكان في الاستقبال رئيس الوزراء، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، والسفيران الأردني لدى الإمارات والإماراتي لدى الأردن، وأركان السفارتين.



ويرافق سموه في الزيارة وفد يضم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعددا من كبار المسؤولين.