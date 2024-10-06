جهود القوات المسلحة الأردنية خلال عام من الحرب على قطاع غزة

بتوجيهات ملكية سامية، قامت القوات المسلحة الأردنية منذ بدء الحرب على قطاع غزة قبل نحو عام، بتسخير جميع إمكاناتها وقدراتها لدعم صمود الأشقاء في غزة والضفة الغربية، شملت العديد من المجالات الطبية والعلاجية والإنسانية والإغاثية، والتي ساهمت في التخفيف من آثار المعاناة الإنسانية الناجمة عن الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، استمرارا من الأردن بموقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وشعبها.



وبهدف دعم القطاع الصحي في غزة أرسلت القوات المسلحة الأردنية مستشفى عسكريأ ميدانياً إلى جنوب القطاع في خان يونس، كما عززت المستشفى العسكري الميداني في شمال القطاع بكوادر طبية متخصصة، إضافة إلى إرسال مستشفى عسكري ميداني ثالث إلى مدينة نابلس، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين.



وبلغ مجموع الحالات المرضية التي استقبلتها مختلف المستشفيات الميدانية منذ بدء الحرب على القطاع والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول من العام الماضي حوالي 494000 حالة، بمشاركة 193 طبيباً و361 ممرضاً في مهام المستشفيات الميدانية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وهو ما يشير إلى حجم التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وضرورة الاستجابة العاجلة لتلبية احتياجاته الصحية والإغاثية.



وتمكنت الطواقم الطبية في المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة ومدينة نابلس خلال هذه الفترة، من إجراء ما يزيد عن 2950 عملية جراحية كبرى وصغرى، شملت العشرات النوعية المعقدة التي تجرى لأول مرة الأمر الذي يعكس حرص الاردن على إرسال الخبرات والمؤهلات الطبية لتقديم مستوى متقدم من الرعاية الصحية للمصابين.



ولضمان تأمين المستشفى الميداني الأردني شمال قطاع غزة بالمواد الطبية العاجلة، وجه جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، بتنفيذ عمليات إنزال جوي بواسطة طائرات سلاح الجو الملكي، تحمل كميات كبيرة من الإمدادات الطبية والاغاثية والإنسانية، والتي تعد ثالث أكبر عملية إسناد لوجستي في التاريخ العسكري الحديث.



وفي إطار جهود الدعم المستمر للأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، تم توسيع نطاق الإنزالات الجوية لتشمل مختلف المناطق في شمال وجنوب قطاع غزة والتي توجت بمشاركة جلالة الملك على إحدى طائرات الإنزال الجوي، كما رافق سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد طائرات سلاح الجو الملكي إلى مطار العريش، إضافة إلى مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في عمليات الإنزال الجوي، مما يعكس التزام الهاشميين بالقضية الفلسطينية ووضعها على سلم أولوياتهم واهتماماتهم من خلال مشاركتهم الشخصية في الجهود المبذولة في إيصال المساعدات والإمدادات إلى المناطق المتضررة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.

وقد بلغ عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها الطائرات الأردنية إلى قطاع غزة 122 إنزالاً جوياً أردنياً، و266 إنزالاً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بواقع 388 إنزالاً جوياً منذ بدء الحرب على القطاع، لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير الدعم الطبي والإغاثي.



وعملت المملكة الأردنية الهاشمية على تسيير جسر جوي يبدأ من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة، لضمان نقل كميات كبيرة من الإمدادات الطبية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية الأخرى بالتعاون مع منظمات إنسانية ودولية، بهدف تلبية الاحتياجات الملحة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأهل في القطاع، حيث بلغ عدد الطائرات المرسلة إلى مطار العريش 53 طائرة حملت على متنها 886.5791 طناً من المساعدات.



كما سيرت القوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من المنظمات الدولية، عبر المعابر البرية قوافل برية، بلغت نحو 3535 شاحنة لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية، شملت كميات كبيرة من المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والاحتياجات الأساسية، مما أسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية فيها.



كما أطلقت القوات المسلحة الأردنية، بتوجيهات ملكية سامية، في السادس عشر من شهر ايلول 2024 مبادرة "استعادة الأمل"، وبالشراكة مع شركتين متخصصتين لتوفير تقنية جديدة لتركيب الأطراف الاصطناعية، إذ تم إرسال عيادتين متنقلتين مزودتين بجميع المعدات والتجهيزات اللازمة إلى قطاع غزة، بواسطة فريق طبي متخصص من المركز الوطني لتأهيل إصابات البتر، وبدأت العمل واستقبال الحالات منذ نحو اسبوعين بتركيب الأطراف للمصابين، وتتميز هذه المبادرة بإمكانيةاستخدام الطرف الجديد بعد ساعة واحدة من تركيبه، تعكس هذه المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها مدى الجهود الأردنية المبذولة لتحسين جودة الحياة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم نتيجة الحرب الدائرة هناك ، كما وتسعى المبادرة إلى أن تصل الأطراف الاصطناعية العلوية والسفلية إلى نحو 14 ألف مصاب.

واستكمالاً للمبادرات الملكية، أنهت القوات المسلحة الأردنية الأسبوع الماضي تجهيز مستشفى عسكري ميداني متخصص للنسائية والتوليد، الذي سيتم ارساله إلى غزة على 4 مراحل ليكون الأول من نوعه في العالم، بهدف دعم المستشفى الميداني الأردني الخاص/4 الواقع في جنوب القطاع، وسيعمل على إدارته 82 من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، من ضمنهم 55 من نشميات الخدمات الطبية الملكية، ويشمل غرفتين للولادة، وغرفة عمليات، و30 سريراً

للمرضى، بالإضافة إلى صيدلية ومختبر وبنك دم، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً لاستقبال الحالات في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والمواليد في ظل الأوضاع المتدهورة .



وساهمت القوات المسلحة الأردنية بشكل كبير في عمليات الإجلاء للأردنيين في القطاع، وعملت على تأمين عودتهم، وتضمنت العملية إجراءات لوجستية دقيقة لضمان سلامة المواطنين أثناء خروجهم من القطاع الذي يشهد ظروفاً أمنية صعبة، كما تم توفير الرعاية الطبية والدعم اللازم لهم، ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة على حماية مواطنيها وتقديم مختلف أشكال الرعاية في الأزمات والمواقف الطارئة.



بقي أن نؤكد أن الجهود المبذولة تشكل بوابة للمساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة وفلسطين مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، اذ قدمت القوات المسلحة شهداء الواجب الإنساني والإغاثي وهما كل من الشهيد الرقيب عماد عطا العرام والشهيد الجندي يحيى عثمان الصياح، وهنا يظهر جلياً أن العمل الإغاثي لا يقل خطورة عن الواجب العملياتي الذي لم ولن تتوانى القوات المسلحة عن ترجمة التوجيهات الملكية على أرض الواقع لتكون غيثاً اردنياً نبيلاً يشد من عضد اخوتهم في العروبة والمصير.

