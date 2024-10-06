ملك إسبانيا يزور مدرسة بنات البقعة التابعة لوكالة الأونروا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زار جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، يرافقه سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، اليوم الأحد، مدرسة بنات البقعة الإعدادية الأولى والثانية التابعة لوكالة الأونروا.
واطلع العاهل الإسباني على مرافق المدرسة، واستمع إلى إيجاز عن خدماتها، كما التقى بالبرلمان الطلابي وأهالي الطلبة، مطلعا على مشاريع نفذتها الوكالة الإنمائية الأسبانية داخلها.
وقالت رئيس برنامج التربية والتعليم لوكالة الأونروا في الأردن، الدكتورة عروبة الموسى، إن البرنامج يقدم التعليم الأساسي لحوالي 105 آلاف طالب وطالبة في 161 مدرسة.
من جهته، قال رئيس منطقة شمال عمان في الأونروا، وليد حجاوي، إن الأردن وإسبانيا يقودان العمل على مستوى العالم لدعم الوكالة، وتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى العودة الى أوطانهم.
وقدم أهالي الطلاب الشكر للأردن وإسبانيا لجهودهما المستمر في دعم وكالة الأونروا لتمكينها من الاستمرار بعملها.
وشارك في الزيارة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس، والسفير الإسباني في عمان ميغيل دي لوكاس، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ونائب مدير العمليات في الأونروا أنطونيا ماري دي ميو، ومدير شؤون الأونروا أولاف بيكر.
وبعد ذلك غادر ملك إسبانيا عمان، اليوم الأحد، بعد زيارة رسمية استمرت يومين.
وكان في وداع العاهل الإسباني في مطار الملكة علياء الدولي، سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من المسؤولين، والسفيران الأردني في مدريد، والإسباني لدى المملكة، وأركان السفارة.
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