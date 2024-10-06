ملك إسبانيا يزور مدرسة بنات البقعة التابعة لوكالة الأونروا



واطلع العاهل الإسباني على مرافق المدرسة، واستمع إلى إيجاز عن خدماتها، كما التقى بالبرلمان الطلابي وأهالي الطلبة، مطلعا على نفذتها الوكالة الإنمائية الأسبانية داخلها.



وقالت رئيس برنامج والتعليم لوكالة الأونروا في الأردن، الدكتورة عروبة الموسى، إن البرنامج يقدم الأساسي لحوالي 105 آلاف طالب وطالبة في 161 مدرسة.

من جهته، قال رئيس منطقة شمال عمان في الأونروا، وليد حجاوي، إن الأردن وإسبانيا يقودان العمل على مستوى العالم لدعم الوكالة، وتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى العودة الى أوطانهم.



وقدم أهالي الطلاب الشكر للأردن وإسبانيا لجهودهما المستمر في دعم وكالة الأونروا لتمكينها من الاستمرار بعملها.



وشارك في الزيارة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس، والسفير الإسباني في عمان ميغيل دي لوكاس، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ونائب مدير العمليات في الأونروا أنطونيا ماري دي ميو، ومدير شؤون الأونروا أولاف بيكر.

وبعد ذلك غادر ملك إسبانيا عمان، اليوم الأحد، بعد زيارة رسمية استمرت يومين.



وكان في وداع العاهل الإسباني في مطار الملكة علياء الدولي، سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من المسؤولين، والسفيران الأردني في مدريد، والإسباني لدى المملكة، وأركان السفارة.