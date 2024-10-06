مصدري ومنتجي الخضار تبحث مع سفير جمهورية أذربيجان تبادل الخبرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار مازن حمارنة وأعضاء إدارة الجمعية اليوم سفير جمهورية أذربيجان إيلدار نادر أوغلو سليموف.
وبحث رئيس الجمعية مازن حمارنة مع سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة بحضور مندوب شركة الطيران الأذربيجاني ، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعميقها مع الجانب الأذربيجاني.
كما تم خلال القاء بحث موضوع تبادل الصادرات الزراعية وتبادل الخبرات بالإضافة بالاستعانة بخبرتهم في ادخال التكنولوجيا الزراعية في العمليات الزراعية ، متفقين إلى ضرورة عقد لقاءات متواصلة ما بين الطرفين لبحث موضوع التبادل الزراعي .
واكد الحمارنة بأن الأردن يمتلك العديد من مقومات الاستثمار أهمها الأمن والاستقرار الذي تحظى به المملكة إضافة إلى الموارد البشرية الشابة والمؤهلة ودورها الكبير في ريادة الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيطه، ، ووجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات إلى العديد من الأسواق العالمية.
وياتي القاء ضمن سلسلة لقاءات مابين الطرفين تعقدها الجمعية تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية بين الطرفين لتسهيل تبادل المنتجات الزراعية الاردنية وتبادل الخبرات الزراعية .
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