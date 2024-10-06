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مصدري ومنتجي الخضار تبحث مع سفير جمهورية أذربيجان تبادل الخبرات

10/6/2024 2:52:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار مازن حمارنة وأعضاء إدارة الجمعية اليوم سفير جمهورية أذربيجان إيلدار نادر أوغلو سليموف.
وبحث رئيس الجمعية مازن حمارنة مع سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة بحضور مندوب شركة الطيران الأذربيجاني ، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعميقها مع الجانب الأذربيجاني.

كما تم خلال القاء بحث موضوع تبادل الصادرات الزراعية وتبادل الخبرات بالإضافة بالاستعانة بخبرتهم في ادخال التكنولوجيا الزراعية في العمليات الزراعية ، متفقين إلى ضرورة عقد لقاءات متواصلة ما بين الطرفين لبحث موضوع التبادل الزراعي .

واكد الحمارنة بأن الأردن يمتلك العديد من مقومات الاستثمار أهمها الأمن والاستقرار الذي تحظى به المملكة إضافة إلى الموارد البشرية الشابة والمؤهلة ودورها الكبير في ريادة الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيطه، ، ووجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات إلى العديد من الأسواق العالمية.

وياتي القاء ضمن سلسلة لقاءات مابين الطرفين تعقدها الجمعية تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية بين الطرفين لتسهيل تبادل المنتجات الزراعية الاردنية وتبادل الخبرات الزراعية .

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