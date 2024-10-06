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الأردن وفرنسا: ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان

10/6/2024 2:52:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، محادثات أكّدا فيها ضرورة الوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وحذرا من خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة.

كما أكد الصفدي وبارو ضرورة إيصال مساعدات إنسانية فورية وكافية إلى غزة وإلى لبنان، وشددا على استمرار تعاون البلدين في جهود توفير هذه المساعدات.

كما بحث الوزيران علاقات الشراكة الراسخة بين الأردن وفرنسا، وأكّدا الحرص على زيادة التعاون في مختلف المجالات.

وثمّن الصفدي قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف تزويد إسرائيل الأسلحة التي تستخدمها في غزة ودعوته الدول الأخرى إلى خطوات مماثلة. وشدد الصفدي على ضرورة توسعة هذه الخطوة لتشمل وقفاً شاملاً لتزويد السلاح لإسرائيل.

وأكد أن هذا القرار منسجم مع القانون الدولي ومع القيم الإنسانية المشتركة.

وقال الصفدي إن التهديد للحضارة الإنسانية وقيمها وللأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وبما في ذلك أمن أوروبا هو استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وليس وقف تزويد إسرائيل السلاح الذي تستمر إسرائيل في استخدامه في تدمير غزة ولبنان وتفجير الأوضاع في الضفة الغربية.

وشدد الوزيران على ضرورة إنهاء التصعيد الإقليمي للحؤول دون انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة.

وأكد الصفدي وبارو أهمية دعم لبنان وأمنه واستقراره ومؤسساته الدستورية وبما في ذلك انتخاب رئيس جديد. وشددا على أهمية تطبيق القرار ١٧٠١ بالكامل.

وأكد الوزيران أهمية التنسيق المستدام بين البلدين في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الصفدي أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وثمّن دعم فرنسا لحل الدولتين.

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