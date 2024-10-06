إعلان نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025

MENAFN - Alghad Newspaper)وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي ، حيث تم إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف الخلوية التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.



وسيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.



كما يمكن لأي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن اللواء الإداري أو الاعتباري التابع لها.



للاستفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات ([email protected] ) أو الخط الساخن على الرقم (0791420805)