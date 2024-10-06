الأردن ينفي فتح مجاله الجوي للطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفى مصدر أردني رفيع ، الأحد، ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأردن سيفتح مجاله الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران.
وأكد المصدر ذاته، لـ "المملكة" أن الأردن أبلغ إسرائيل وإيران بأنه لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال في تصريح سابق، أن الأردن لن يسمح لأي كان بانتهاك مجاله الجوي.
وقال الصفدي، حينها، إن رسالتنا واضحة للإيرانيين والإسرائيليين بأننا لن نكون ساحة معركة لأحد ولن نسمح لأي كان بانتهاك مجالنا الجوي.
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