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الأردن ينفي فتح مجاله الجوي للطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران

10/6/2024 2:52:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفى مصدر أردني رفيع ، الأحد، ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأردن سيفتح مجاله الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران.
وأكد المصدر ذاته، لـ "المملكة" أن الأردن أبلغ إسرائيل وإيران بأنه لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال في تصريح سابق، أن الأردن لن يسمح لأي كان بانتهاك مجاله الجوي.

وقال الصفدي، حينها، إن رسالتنا واضحة للإيرانيين والإسرائيليين بأننا لن نكون ساحة معركة لأحد ولن نسمح لأي كان بانتهاك مجالنا الجوي.

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