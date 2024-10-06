وفيما يلي أبرز المعلومات حول الاتفاقيتين اللتين تمّ توقيعهما بين الأردن والإمارات:

الاتفاقية الأولى: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات

تعزز الاتفاقية الفرص الاستثمارية والتجارية والتعاون الاقتصادي في مجالات متعددة، وتربط البلدين بفعالية مع الأسواق العالمية.



. التجارة في السلع:

 تعزيز التبادل التجاري الحر بين البلدين من خلال إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية

 تأسيس قواعد متينة ومرنة لتسهيل نفاذ السلع ببيئة تجارية مفتوحة وغير تمييزية.

 تعزيز الشراكة في قطاع المنتجات الدوائية.

. التجارة في الخدمات:

تحرير وتطوير القطاعات الخدمية بما يعزز التنافسية من خلال إزالة القيود للعديد من القطاعات؛ حيث تم تغطية 11 قطاعاً خدمياً وأكثر من 120 قطاعاً فرعياً، مما يتيح فرص استثمارية أكبر

. الاستثمار:

إنشاء مجلس استثمار مشترك لتعزيز وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

. تسهيل التجارة:

تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية والربط الإلكتروني مما يزيد من كفاءة الإجراءات الحدودية والجمركية ويحدّ من العوائق غير الجمركية

. الصحة والصحة النباتية:

تعزيز تكافؤ معايير الصحة والصحة النباتية بين البلدين، من خلال الاعتراف المتبادل والتقييم العلمي للمخاطر لضمان حماية الإنسان والنبات والحيوان، وتبني تدابير عاجلة في حالات الطوارئ الصحية.

. العوائق الفنية أمام التجارة:

تبسيط التجارة بين الأردن والإمارات من خلال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتوحيد المعايير الفنية وفق المواصفات الدولية، مما يسهل دخول السلع ويزيل العوائق الفنية بين البلدين.

. التجارة الرقمية:

تعزيز مجالات التعاون في التجارة الرقمية وحماية البيانات.

. حقوق الملكية الفكرية:

تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية بما يدعم الابتكار والتجارة والاستثمار بين البلدين، والالتزام بأعلى المعايير العالمية.

. إدارة الاتفاقية:

تشكيل لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزيري التجارة من الأردن والإمارات، وانشاء لجان فرعية في التجارة في السلع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون الاقتصادي.



الاتفاقية الثانية: ملخص اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الأردن والإمارات:



1- تطوير التشريعات الجمركية خدمة للمصالح الاقتصادية للبلدين.

2- تبادل المعلومات بين السلطتين الجمركيتين بما يضمن تطبيق إجراءات جمركية مُثلى وفقًا الأطر التشريعية الضامنة لسلامة الاجراءات الجمركية.

3- التعاون في بحث وتطوير وتطبيق إجراءات جمركية جديدة والتدريب وتبادل الأفراد والموضوعات ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.

4- التعاون في مكافحة كافة البضائع والمواد الممنوع تداولها أو الاتجار فيها كالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والمواد النووية والمواد الخطرة وغيرها من البضائع والمواد الممنوعة على المستوى الدولي والوطني.

5- تبادل المعلومات الجمركية بين البلدين بصورة مباشرة تضمن التحقق اللازم من سلامة الإجراءات الجمركية وتطبيق التشريعات الجمركية على المواد والبضائع المتبادلة بين البلدين ما يعكس سهولة التعامل مع البضائع واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها ويسهل عملية انسياب البضائع والافراج عنها.

6- يبادر البلدان لإجراء تعاون عملي يجلب الاستثمار ويشجعه، ويضمن تطبيقًا للاتفاقيات الدولية والتشريعات الجمركية وتسهيل العمليات التجارية ومكافحة الجريمة عبر الحدود.



معلومات عن التعاون الأردني الإماراتي... تعاون اقتصادي واستثماري مزدهر

أبرز المشاريع القائمة

. تعتبر دولة الامارات العربية/صندوق ابوظبي للتنمية أحد أهم الشركاء الأردن التنمويين وذلك من خلال مساهمتها في تمويل العديد من المشاريع التنموية ودعم الموازنة العامة.

. شهد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، توقيع مذكرات تفاهم لحزمة مشاريع استثمارية تصل قيمتها إلى حوالي 5.5 مليار دولار.

1 تشرين الثاني، 2023 | أبو ظبي



. أهم المشاريع الاستراتيجية والتنموية التي تم تنفيذها منذ عام 2012 لغاية 2023:

مشروع توليد طاقة الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة القويرة (مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية) بقيمة 150 مليون دولار، مشروع ميناء الغاز البترولي المسال بقيمة 22.7 مليون دولار، برنامج إنشاء واستكمال وتوسعة وتحسين الطرق بقيمة 181 مليون دولار، مشروع إنشاء منشآت لتخزين المشتقات النفطية 210 مليون دولار، توسعة مستشفى الحسين للسرطان بقيمة 25 مليون دولار، مركز الأورام/مستشفى الملكة علياء العسكري بقيمة 35 مليون دولار، مشروع ممر عمان التنموي بقيمة 87 مليون دولار، توسعة الصوامع بقيمة 70 مليون دولار، ومشروع تطوير الجامعات الرئيسية بقيمة 127 مليون دولار.

. أهم المشاريع تحت التنفيذ أو قيد طرح العطاءات:

1. مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الأمير هاشم العسكري/محافظة الزرقاء بقيمة 144 مليون دولار

2. مشروع إنشاء وتجهيز عيادات طب الاختصاص ومركز الطب النووي في مدينة الحسين الطبية بقيمة 43.7 مليون دولار

3. كلية طب الأسنان/الجامعة الأردنية بقيمة 9.9 مليون دولار

4. إنشاء شبكة أنابيب الغاز لربط المدن الصناعية والتنموية بخط الغاز الطبيعي بقيمة 70 مليون دولار

5. بناء وتجهيز عدد من المدارس التقنية والمهنية بقيمة 40 مليون دولار

6. التعليم المبكر وتنمية الطفولة/ التوسع في رياض الأطفال-المرحلة الثانية في المدارس الحكومية بقيمة 20 مليون دولار

7. مشروع التحول الرقمي في وزارة الصحة والمستشفى الافتراضي بقيمة 100 مليون دولار

8. مشروع تطوير البنية التحتية لمنطقة المغطس التنموية بقيمة 75 مليون دولار.



مشاريع قائمة في العقبة

اتفاقيات قائمة بين شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبو ظبي:

o إنشاء محطة العقبة للسفن السياحية:

- أول منشأة للرحلات البحرية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر بوابة للمسافرين الذين يزورون البحر الأحمر.

19 كانون أول 2021

- أُفتتحت بالتزامن مع وصول واستقبال أول باخرة سياحية لها.

23 كانون ثاني 2023

- استقبلت 64 باخرة سياحية عام 2023 أقلّت نحو 77 ألف سائح.



o مشروع مرسى زايد:

- تبلغ مساحة المشروع 3.2 مليون م2، ويهدف في مرحلته الأولى إلى تطوير ما مساحته 1.2 مليون م2.



o شركة مقطع آيله للحلول الرقمية:

- أسست بشراكة بين شركة تطوير العقبة وشركة بوابة المقطع الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبو ظبي.

- بوابة رقمية موحدة تربط معلومات الموانئ ومتلقي الخدمة والجهات المرتبطة بسلسلة النقل والتزويد.

- الاستغناء عن طباعة 1 مليون ورقة سنويا.

- إنجاز المعاملات إلكترونياً، بدلاً من 90 ألف مراجعة ميدانية "شخصية"





مشاريع سكة الحديد

- تم توقيع مذكرة استثمار إماراتي بقيمة 2.3 مليار دولار في مدينة العقبة بتاريخ 4 أيلول من هذا العام، لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

- هذه المذكرة ثمرة حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في نهاية عام 2023، والتي تبلغ قيمتها حوالي 5.5 مليار دولار.

- مع البدء الفعلي للتشغيل سنتمكّن من تصدير 16 مليون طن عبر السكة؛ بواقع 13 مليون طن من منتجات الفوسفات و3 مليون طن من منتجات البوتاس من مناطق الإنتاج للميناء لغايات التصدير.

- سيتيح إنشاء هذه السكة من زيادة قدراتنا اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس.

الشراكة الصــناعية التكــاملـية لتنمية اقتصادية مســتدامة:

- تم إطلاق الشراكة الصناعية (الأردن، الإمارات، مصر) في مدينة أبو ظبي بتاريخ 29/5/2022؛ ترجمة لمخرجات القمة الثلاثية التي جمعت صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان.

- أثمرت الاتفاقية عن توقيع وثيقة الشراكة التي انضمت لها فيما بعد مملكة البحرين ومملكة المغرب.

- أهداف الشراكة: تأمين سلسلة التوريد والاكتفاء الذاتي، والتوطين وتكامل سلاسل القيمة، والصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة، التنمية الاقتصادية والتنويع وخلق فرص عمل، التنمية الاقتصادية المستدامة، والصناعات المستهدفة، والزراعة والغذاء والأسمدة، والأدوية، والأنسجة والملبوسات، والمعادن، والبتروكيماويات والبلاستك.







مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الامارات

5/11/2023



اسم المشروع حجم المشروع (MW) اسم وحصة الشركة الخليجية قيمة الاستثمار الكلي

(m USD) قيمة الاستثمار

الاماراتي

(m USD) وضع المشروع

1- مشروع شركة رياح الأردن في الطفيلة (عرض مباشر)

(JWPC) 117 وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) 31% حوالي

290 حوالي

90 تم التنفيذ والربط والتشغيل التجاري في شهر أيلول 2015

2- مشروع الطاقة الشمسية لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر/ بينونة) 200 وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) 100% حوالي

240 حوالي

240 تم التنفيذ والربط والتشغيل التجاري في شهر كانون الأول 2020

3- مذكرة التفاهم مع شركة مصدر للتعاون في مجال الطاقة المتجددة

- تم في شهر تشرين الثاني/2022 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) لبحث إمكانية الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة الرياح باستطاعة (2) جيجاواط تكون ذات جدوى اقتصادية.







مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية:



- تم الانتهاء من تنفيذ مشروع (مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية) في القويرة باستطاعة (92) ميجاواط من خلال منحة مقدمة من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة استثمار كلي بلغت (150) مليون دولار، والمشروع قيد التشغيل التجاري.





أرقام وحقائق:

- (1.5) مليار دولار‎متوسط حجم التبادل التجاري بين الأردن الإمــــــــارات خــــــــــلال الفتــــــرة 2019- 2023، والذي بلغ ذروته عام 2022 بحجم (2.4) مليار دولار.

- أبرز السلع‎: الأدوية، المعادن، التمور، الألبسة، الحلي والمجوهرات المنتجات الغذائية واللحوم، الخضار، المنتجات الكيماوية والمنظفات، المشتقات النفطية.

- 118% نسبة نمو التجارة البينية غير النفطية خلال 2019_2023، الأمر الذي عزز حصة الأردن من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع الدول العربية لتبلغ 8%، وبهذا يكون الأردن ليكون الشريك التجاري الثالث عربياً لدولة الإمارات.

- الإمارات هي الشريك التجاري الخامس عالمياً، والثاني عربياً للأردن بحصة تبلغ %6.2

- %120 نسبة نمو التجارة البينية خلال الفترة 2019- 2023.

