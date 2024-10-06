أبرز المعلومات حول الاتفاقيتين اللتين تمّ توقيعهما بين الأردن والإمارات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومتي البلدين.
وفيما يلي أبرز المعلومات حول الاتفاقيتين اللتين
تمّ توقيعهما بين الأردن والإمارات:
الاتفاقية الأولى: اتفاقية الشراكة
الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات
تعزز الاتفاقية الفرص الاستثمارية
والتجارية والتعاون الاقتصادي في مجالات متعددة، وتربط البلدين بفعالية مع الأسواق
العالمية.
. التجارة في السلع:
تعزيز التبادل التجاري الحر بين البلدين من
خلال إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية
تأسيس قواعد متينة ومرنة لتسهيل نفاذ السلع
ببيئة تجارية مفتوحة وغير تمييزية.
تعزيز الشراكة في قطاع المنتجات الدوائية.
. التجارة في الخدمات:
تحرير وتطوير القطاعات الخدمية بما
يعزز التنافسية من خلال إزالة القيود للعديد من القطاعات؛ حيث تم تغطية 11 قطاعاً
خدمياً وأكثر من 120 قطاعاً فرعياً، مما يتيح فرص استثمارية أكبر
. الاستثمار:
إنشاء مجلس استثمار مشترك لتعزيز
وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
. تسهيل التجارة:
تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية
والربط الإلكتروني مما يزيد من كفاءة الإجراءات الحدودية والجمركية ويحدّ من
العوائق غير الجمركية
. الصحة والصحة النباتية:
تعزيز تكافؤ معايير الصحة والصحة
النباتية بين البلدين، من خلال الاعتراف المتبادل والتقييم العلمي للمخاطر لضمان
حماية الإنسان والنبات والحيوان، وتبني تدابير عاجلة في حالات الطوارئ الصحية.
. العوائق الفنية أمام التجارة:
تبسيط التجارة بين الأردن والإمارات من
خلال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتوحيد المعايير الفنية وفق المواصفات
الدولية، مما يسهل دخول السلع ويزيل العوائق الفنية بين البلدين.
. التجارة الرقمية:
تعزيز مجالات التعاون في التجارة
الرقمية وحماية البيانات.
. حقوق الملكية الفكرية:
تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية بما
يدعم الابتكار والتجارة والاستثمار بين البلدين، والالتزام بأعلى المعايير
العالمية.
. إدارة الاتفاقية:
تشكيل لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزيري
التجارة من الأردن والإمارات، وانشاء لجان فرعية في التجارة في السلع والمشاريع
الصغيرة والمتوسطة والتعاون الاقتصادي.
الاتفاقية الثانية: ملخص اتفاقية
التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الأردن
والإمارات:
1- تطوير التشريعات الجمركية خدمة للمصالح
الاقتصادية للبلدين.
2- تبادل المعلومات بين السلطتين الجمركيتين بما
يضمن تطبيق إجراءات جمركية مُثلى وفقًا الأطر التشريعية الضامنة لسلامة الاجراءات
الجمركية.
3- التعاون في بحث وتطوير وتطبيق إجراءات جمركية
جديدة والتدريب وتبادل الأفراد والموضوعات ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
4- التعاون في مكافحة كافة البضائع والمواد
الممنوع تداولها أو الاتجار فيها كالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والمواد
النووية والمواد الخطرة وغيرها من البضائع والمواد الممنوعة على المستوى الدولي
والوطني.
5- تبادل المعلومات الجمركية بين البلدين بصورة
مباشرة تضمن التحقق اللازم من سلامة الإجراءات الجمركية وتطبيق التشريعات الجمركية
على المواد والبضائع المتبادلة بين البلدين ما يعكس سهولة التعامل مع البضائع
واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها ويسهل عملية انسياب البضائع والافراج عنها.
6- يبادر البلدان لإجراء تعاون عملي يجلب
الاستثمار ويشجعه، ويضمن تطبيقًا للاتفاقيات الدولية والتشريعات الجمركية وتسهيل
العمليات التجارية ومكافحة الجريمة عبر الحدود.
معلومات عن التعاون الأردني
الإماراتي... تعاون اقتصادي واستثماري مزدهر
أبرز المشاريع القائمة
. تعتبر دولة الامارات العربية/صندوق ابوظبي للتنمية
أحد أهم الشركاء الأردن التنمويين وذلك من خلال مساهمتها في تمويل العديد من
المشاريع التنموية ودعم الموازنة العامة.
. شهد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، توقيع
مذكرات تفاهم لحزمة مشاريع استثمارية تصل قيمتها إلى حوالي 5.5 مليار دولار.
1 تشرين
الثاني، 2023 | أبو ظبي
. أهم المشاريع الاستراتيجية والتنموية التي تم
تنفيذها منذ عام 2012 لغاية 2023:
مشروع توليد طاقة الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة القويرة (مجمع الشيخ زايد
للطاقة الشمسية) بقيمة 150 مليون دولار، مشروع ميناء الغاز البترولي المسال بقيمة
22.7 مليون دولار، برنامج إنشاء واستكمال وتوسعة وتحسين الطرق بقيمة 181 مليون
دولار، مشروع إنشاء منشآت لتخزين المشتقات النفطية 210 مليون دولار، توسعة مستشفى
الحسين للسرطان بقيمة 25 مليون دولار، مركز الأورام/مستشفى الملكة علياء العسكري
بقيمة 35 مليون دولار، مشروع ممر عمان التنموي بقيمة 87 مليون دولار، توسعة
الصوامع بقيمة 70 مليون دولار، ومشروع تطوير الجامعات الرئيسية بقيمة 127 مليون
دولار.
. أهم المشاريع تحت التنفيذ أو قيد طرح العطاءات:
1. مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الأمير هاشم
العسكري/محافظة الزرقاء بقيمة 144 مليون دولار
2. مشروع إنشاء وتجهيز عيادات طب الاختصاص ومركز
الطب النووي في مدينة الحسين الطبية بقيمة 43.7 مليون دولار
3. كلية طب الأسنان/الجامعة الأردنية بقيمة 9.9
مليون دولار
4. إنشاء شبكة أنابيب الغاز لربط المدن الصناعية
والتنموية بخط الغاز الطبيعي بقيمة 70 مليون دولار
5. بناء وتجهيز عدد من المدارس التقنية والمهنية
بقيمة 40 مليون دولار
6. التعليم المبكر وتنمية الطفولة/ التوسع في رياض
الأطفال-المرحلة الثانية في المدارس الحكومية بقيمة 20 مليون دولار
7. مشروع التحول الرقمي في وزارة الصحة والمستشفى
الافتراضي بقيمة 100 مليون دولار
8. مشروع تطوير البنية التحتية لمنطقة المغطس
التنموية بقيمة 75 مليون دولار.
مشاريع قائمة في العقبة
اتفاقيات قائمة بين شركة تطوير العقبة
ومجموعة موانئ أبو ظبي:
o إنشاء محطة العقبة للسفن السياحية:
- أول منشأة للرحلات البحرية خارج دولة الإمارات
العربية المتحدة، وتعتبر بوابة للمسافرين الذين يزورون البحر الأحمر.
19 كانون
أول 2021
- أُفتتحت بالتزامن مع وصول واستقبال أول باخرة
سياحية لها.
23 كانون
ثاني 2023
- استقبلت 64 باخرة سياحية عام 2023 أقلّت نحو 77
ألف سائح.
o مشروع مرسى زايد:
- تبلغ مساحة المشروع 3.2 مليون م2، ويهدف في
مرحلته الأولى إلى تطوير ما مساحته 1.2 مليون م2.
o شركة مقطع آيله للحلول الرقمية:
- أسست بشراكة بين شركة تطوير العقبة وشركة بوابة
المقطع الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبو ظبي.
- بوابة رقمية موحدة تربط معلومات الموانئ ومتلقي
الخدمة والجهات المرتبطة بسلسلة النقل والتزويد.
- الاستغناء عن طباعة 1 مليون ورقة سنويا.
- إنجاز المعاملات إلكترونياً، بدلاً من 90 ألف
مراجعة ميدانية "شخصية"
مشاريع سكة الحديد
- تم توقيع مذكرة استثمار إماراتي بقيمة 2.3
مليار دولار في مدينة العقبة بتاريخ 4 أيلول من هذا العام، لربط ميناء العقبة
بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
- هذه المذكرة ثمرة حزمة المشاريع الاستثمارية
التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في نهاية عام 2023، والتي تبلغ قيمتها حوالي 5.5
مليار دولار.
- مع البدء الفعلي للتشغيل سنتمكّن من تصدير 16
مليون طن عبر السكة؛ بواقع 13 مليون طن من منتجات الفوسفات و3 مليون طن من منتجات
البوتاس من مناطق الإنتاج للميناء لغايات التصدير.
- سيتيح إنشاء هذه السكة من زيادة قدراتنا
اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس.
الشراكة الصــناعية التكــاملـية
لتنمية اقتصادية مســتدامة:
- تم إطلاق الشراكة الصناعية (الأردن، الإمارات، مصر)
في مدينة أبو ظبي بتاريخ 29/5/2022؛ ترجمة لمخرجات القمة الثلاثية التي جمعت صاحب
الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان.
- أثمرت الاتفاقية عن توقيع وثيقة الشراكة التي
انضمت لها فيما بعد مملكة البحرين ومملكة المغرب.
- أهداف الشراكة: تأمين سلسلة التوريد والاكتفاء
الذاتي، والتوطين وتكامل سلاسل القيمة، والصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة،
التنمية الاقتصادية والتنويع وخلق فرص عمل، التنمية الاقتصادية المستدامة،
والصناعات المستهدفة، والزراعة والغذاء والأسمدة، والأدوية، والأنسجة والملبوسات،
والمعادن، والبتروكيماويات والبلاستك.
مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع
الامارات
5/11/2023
اسم المشروع حجم
المشروع (MW) اسم وحصة الشركة الخليجية قيمة الاستثمار الكلي
(m USD) قيمة الاستثمار
الاماراتي
(m USD) وضع المشروع
1- مشروع
شركة رياح الأردن في الطفيلة (عرض مباشر)
(JWPC) 117 وشركة
أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) 31% حوالي
290 حوالي
90 تم التنفيذ والربط والتشغيل التجاري في شهر
أيلول 2015
2- مشروع
الطاقة الشمسية لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر/ بينونة) 200 وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) 100% حوالي
240 حوالي
240 تم التنفيذ والربط والتشغيل التجاري في شهر
كانون الأول 2020
3- مذكرة
التفاهم مع شركة مصدر للتعاون في مجال الطاقة المتجددة
- تم في شهر تشرين الثاني/2022 توقيع مذكرة تفاهم
بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) لبحث
إمكانية الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة الرياح باستطاعة (2) جيجاواط تكون ذات جدوى
اقتصادية.
مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية:
- تم الانتهاء من تنفيذ مشروع (مجمع الشيخ زايد
للطاقة الشمسية) في القويرة باستطاعة (92) ميجاواط من خلال منحة مقدمة من صندوق
أبو ظبي للتنمية بقيمة استثمار كلي بلغت (150) مليون دولار، والمشروع قيد التشغيل
التجاري.
أرقام وحقائق:
- (1.5) مليار دولارمتوسط حجم التبادل التجاري بين الأردن
الإمــــــــارات خــــــــــلال الفتــــــرة 2019- 2023، والذي بلغ ذروته عام
2022 بحجم (2.4) مليار دولار.
- أبرز السلع: الأدوية، المعادن، التمور، الألبسة،
الحلي والمجوهرات المنتجات الغذائية واللحوم، الخضار، المنتجات الكيماوية
والمنظفات، المشتقات النفطية.
- 118% نسبة نمو التجارة البينية غير النفطية
خلال 2019_2023، الأمر الذي عزز حصة الأردن من إجمالي التجارة الخارجية غير
النفطية الإماراتية مع الدول العربية لتبلغ 8%، وبهذا يكون الأردن ليكون الشريك
التجاري الثالث عربياً لدولة الإمارات.
- الإمارات هي الشريك التجاري الخامس عالمياً،
والثاني عربياً للأردن بحصة تبلغ %6.2
- %120 نسبة نمو التجارة البينية خلال الفترة
2019- 2023.
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