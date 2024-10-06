القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً جديداً على جنوب قطاع غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية، منذ بدء الحرب الدائرة على قطاع غزة نفذت القوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد، إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية وغذائية على جنوب قطاع غزة من خلال طائرة نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي.



واشتمل الإنزال الذي نفذ بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على مساعدات غذائية وإغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع ولتحسين الأوضاع الإنسانية هناك.

وبلغ عدد الانزالات الجوية الأردنية 122 إنزالاُ و 266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة والتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة هناك.

