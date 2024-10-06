اختراق صيني لشبكات التنصت الأمريكية على المكالمات القانونية وفقًا لوول ستريت جورنال



وأفاد التقرير بأن شركات الاتصالات الكبرى مثل Verizon Communications وAT&T وLumen Technologies كانت ضمن الشبكات التي تعرضت للاختراق.

ويُعتقد أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى هذه البنى التحتية لمدة أشهر، حيث يتم استخدامها لتلبية طلبات السلطات الأمريكية المتعلقة بجمع بيانات الاتصالات.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى بيانات أخرى عبر الإنترنت.

ولم تصدر وزارة الخارجية الصينية أي تعليق فوري على الحادثة، إلا أن بكين نفت في الماضي مزاعم مشابهة من الولايات المتحدة بشأن استخدام القراصنة في اختراق الأنظمة الأجنبية.



وتم الكشف عن أن المجموعة الصينية التي نفذت الهجوم تسعى إلى جمع معلومات استخبارية، وأطلقت السلطات الأمريكية على هذه المجموعة اسم "إعصار الملح" (Salt Typhoon)، نقلا عن رويترز.





وفي وقت سابق من هذا العام، تمكنت قوات إنفاذ القانون الأمريكية من تعطيل مجموعة صينية أخرى تُعرف باسم " (Flax Typhoon)، بعد مواجهة واسعة مع بكين بشأن تجسس إلكتروني تحت حملة عرفت باسم (Volt Typhoon).





