اختراق صيني لشبكات التنصت الأمريكية على المكالمات القانونية وفقًا لوول ستريت جورنال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تمكنت مجموعة من القراصنة الصينيين من اختراق شبكات مزودي خدمات الإنترنت في الولايات المتحدة والوصول إلى أنظمة تستخدمها الحكومة الفيدرالية في عمليات التنصت القانوني على المكالمات، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت.
وأفاد التقرير بأن شركات الاتصالات الكبرى مثل Verizon Communications وAT&T وLumen Technologies كانت ضمن الشبكات التي تعرضت للاختراق.
ويُعتقد أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى هذه البنى التحتية لمدة أشهر، حيث يتم استخدامها لتلبية طلبات السلطات الأمريكية المتعلقة بجمع بيانات الاتصالات.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى بيانات أخرى عبر الإنترنت.
ولم تصدر وزارة الخارجية الصينية أي تعليق فوري على الحادثة، إلا أن بكين نفت في الماضي مزاعم مشابهة من الولايات المتحدة بشأن استخدام القراصنة في اختراق الأنظمة الأجنبية.
وتم الكشف عن أن المجموعة الصينية التي نفذت الهجوم تسعى إلى جمع معلومات استخبارية، وأطلقت السلطات الأمريكية على هذه المجموعة اسم "إعصار الملح" (Salt Typhoon)، نقلا عن رويترز.
وفي وقت سابق من هذا العام، تمكنت قوات إنفاذ القانون الأمريكية من تعطيل مجموعة صينية أخرى تُعرف باسم " (Flax Typhoon)، بعد مواجهة واسعة مع بكين بشأن تجسس إلكتروني تحت حملة عرفت باسم (Volt Typhoon).
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