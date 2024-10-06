تساؤلات عن مصير قائد الحرس الثوري الإيراني قآاني.. فأين هو؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
"أين إسماعيل قآاني؟".. سؤال تردد كثيرا بوسائل الإعلام الإيرانية، في
محاولة لتفسير غياب أعلى جنرال في البلاد، قائد فيلق القدس التابع للحرس
الثوري، خليفة الراحل قاسم سليماني.
وأشار تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إلى أن المسؤولين في إيران لم يقدموا إجابة واضحة حتى الآن عن السؤال.
وذكر
موقع "تابناك" الإيراني المحلي: "ينتظر الرأي العام أنباء تشير إلى أن
جنرالنا على قيد الحياة وبصحة جيدة"، فيما نشر موقع إخباري آخر "شهر خبر"
سيرة ذاتية لقآاني، الذي أمضى عقودا من الخدمة في صفوف الحرس الثوري.
وقال موقع "إيران إنترناشيونال"،
إن تابناك لفت إلى الأخبار التي تفيد بإصابة أو مقتل قائد فيلق القدس، في
الهجوم الإسرائيلي على جنوبي لبنان فجر الجمعة، وانتقد الموقع عدم وجود
تعليق رسمي، مضيفا أنه "إذا كان بخير، فإن أفضل طريقة لتأكيد سلامته هي
نشر فيديو له في وسائل الإعلام".
ويشرف فيلق القدس على عمل الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في
المنطقة، مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن ومجموعات في العراق
وسوريا بجانب حماس في غزة، ويطلق عليهم "محور المقاومة".
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن القناة "12" الإسرائيلية، السبت، أن تحقيقات تجري بشأن احتمال إصابة قائد فيلق القدس في غارة إسرائيلية على بيروت.
وذكرت
القناة الإسرائيلية أن قاآني "ربما تعرض للإصابة" في الضربة الجوية التي
نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية جنوبي بيروت، وقالت إنها استهدفت الزعيم المحتمل الجديد
لجماعة حزب الله اللبنانية، هاشم صفي الدين.
وشوهد قاآني (67 عامًا)،
آخر مرة علنًا في مكاتب حزب الله بطهران، بعد يومين من قيام إسرائيل بقتل
زعيم الجماعة، حسن نصر الله، في لبنان، وفقًا للصور التي نشرتها وسائل
الإعلام الإيرانية.
وكان قآاني غائبًا بشكل ملحوظ عندما قاد المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجمعة الماضية.
وقال
3 مسؤولين إيرانيين، وفق نيويورك تايمز، إن قاآني "سافر إلى بيروت الأسبوع
الماضي للقاء كبار مسؤولي حزب الله، ومساعدة المجموعة على التعافي من موجة
الهجمات الإسرائيلية في لبنان".
ولم يُصرح للمسؤولين بالتحدث علنًا، وطلبوا عدم نشر أسمائهم.
وأطلقت
إيران ما يقرب من 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء، "ردًا" على
مقتل نصر الله واغتيال القيادي بحماس إسماعيل هنية في طهران. وتعهدت
إسرائيل بالرد.
وقال مسؤولون عسكريون إيرانيون، السبت، إن جميع القوات المسلحة في البلاد "وُضعت في حالة تأهب قصوى"، تحسبا لضربات إسرائيلية.
وحذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال وجوده في دمشق، السبت، من أن رد إيران على أي هجوم إسرائيلي سيكون "أقوى".
من
جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، السبت، إن
إسرائيل سترد على الهجوم الصاورخي الإيراني عندما يحين الوقت المناسب، في
وقت أشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن الرد سيكون "قويا".- وكالات
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