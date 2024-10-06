بعد تفجيرات البيجر.. طيران الإمارات تحظر أجهزة الاتصال اللاسلكية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة طيران الإمارات حظر أجهزة النداء وأجهزة الاتصال اللاسلكية على متن طائراتها في أعقاب الهجمات التخريبية في لبنان، وتمديد إلغاء الرحلات الجوية لوجهات في الشرق الأوسط بسبب التصعيد الإقليمي.
وقالت الشركة "يُحظر على جميع الركاب المسافرين على الرحلات المتجهة من أو إلى دبي أو عبرها نقل أجهزة النداء واللاسلكي في الأمتعة المسجلة أو المحمولة". وفق وكالة فرانس برس.
وفي بيان نشرته على موقعها الجمعة، أكدت الشركة "شرطة دبي ستقوم بمصادرة مثل هذه الأجهزة الموجودة في حقائب اليد أو الأمتعة المسجلة الخاصة بالركاب".
تفجير أجهزة البيجر
أسفرت تفجيرات أجهزة البيجر، التي وقعت في 17 و18 أيلول في لبنان، عن استشهاد 37 شخصاً وإصابة أكثر من 3250 آخرين، بينهم أطفال ونساء. ووجهت السلطات اللبنانية و"حزب الله" أصابع الاتهام إلى إسرائيل بالوقوف خلف هذه الهجمات.
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