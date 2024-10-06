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بعد تفجيرات البيجر.. طيران الإمارات تحظر أجهزة الاتصال اللاسلكية

10/6/2024 2:52:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة طيران الإمارات حظر أجهزة النداء وأجهزة الاتصال اللاسلكية على متن طائراتها في أعقاب الهجمات التخريبية في لبنان، وتمديد إلغاء الرحلات الجوية لوجهات في الشرق الأوسط بسبب التصعيد الإقليمي.

وقالت الشركة "يُحظر على جميع الركاب المسافرين على الرحلات المتجهة من أو إلى دبي أو عبرها نقل أجهزة النداء واللاسلكي في الأمتعة المسجلة أو المحمولة". وفق وكالة فرانس برس.


وفي بيان نشرته على موقعها الجمعة، أكدت الشركة "شرطة دبي ستقوم بمصادرة مثل هذه الأجهزة الموجودة في حقائب اليد أو الأمتعة المسجلة الخاصة بالركاب".

تفجير أجهزة البيجر

أسفرت تفجيرات أجهزة البيجر، التي وقعت في 17 و18 أيلول في لبنان، عن استشهاد 37 شخصاً وإصابة أكثر من 3250 آخرين، بينهم أطفال ونساء. ووجهت السلطات اللبنانية و"حزب الله" أصابع الاتهام إلى إسرائيل بالوقوف خلف هذه الهجمات.

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