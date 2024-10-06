45 شهيدا و 256 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال 24 ساعة الماضية 3 مجازر ضد المدنيين وصل منها للمستشفيات 45 شهيدا و256 مصابا.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المستمر لليوم 366 على القطاع إلى أن حصيلة ما نُقل للمستشفيات نتيجة استهداف الاحتلال للنازحين في مدرسة ابن رشد ومسجد شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى فجر اليوم، 26 شهيدا وعشرات المصابين.
وأوضحت أن هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم، مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا.
--(بترا)
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