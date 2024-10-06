45 شهيدا و 256 مصابا في غزة خلال 24 ساعة



وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المستمر لليوم 366 على القطاع إلى أن حصيلة ما نُقل للمستشفيات نتيجة استهداف الاحتلال للنازحين في مدرسة ابن رشد ومسجد شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى فجر اليوم، 26 شهيدا وعشرات المصابين.



وأوضحت أن هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم، مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا.

--(بترا)