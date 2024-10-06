ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 175

ودان المكتب الإعلامي استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، وحمل الاحتلال كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

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