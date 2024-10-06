ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 175

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 175 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في تشرين الأول العام الماضي، وذلك بعد استشهاد الصحفي حسن حمد الذي كان يعمل صحفياً في شركة ميديا تاون الإعلامية.
ودان المكتب الإعلامي استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، وحمل الاحتلال كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.
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