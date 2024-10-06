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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 175

10/6/2024 2:52:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 175 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في تشرين الأول العام الماضي، وذلك بعد استشهاد الصحفي حسن حمد الذي كان يعمل صحفياً في شركة ميديا تاون الإعلامية.


ودان المكتب الإعلامي استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، وحمل الاحتلال كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

MENAFN06102024000072011014ID1108750854

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