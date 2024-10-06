استشهاد 85 وإصابة 292 من كوادر دفاع مدني غزة منذ بدء العدوان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد 85 من كوادره وإصابة 292 وتدمير 52 من مركبات المديرية.
وأضافت المديرية في بيان، إنها تعمل بأقل من 20 بالمئة من قدرتها الأساسية، بسبب تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار عام استهداف كوادر الدفاع المدني ومقاره ومركباته.
وأشارت إلى أن أكثر من 47 بالمئة من طواقم الدفاع المدني تعرضوا للخطر الجسدي، وأن جميعهم تعرضوا للضرر النفسي بفقدان أحد من أقاربهم أو بيوتهم.
وبينت أن طواقم الدفاع المدني نفذت منذ بداية العدوان مهمات توازي عملها لـ 40 عاما مقارنة بعملها الطبيعي قبل العدوان، إذ تلقت 90 ألف نداء استغاثة تمكن من الاستجابة لأكثر من 75 ألف نداء نتج عنها ما يزيد على 260 ألف مهمة.
وأكدت أن طواقم الدفاع المدني ومقدمي الخدمة الإنسانية في غزة تواجه منذ بداية هذه الحرب تحديات كبيرة جدًا، وأن تهرب المؤسسات الدولية من واجباتها فاقم من هذه التحديات والصعوبات.
وطالبت بحماية كوادر الدفاع المدني أثناء القيام بواجبهم الإنساني، وإدخال معدات ثقيلة إلى غزة لرفع الأنقاض، وإدخال كميات كافية من الوقود لتشغيل مركبات وتوفير قطع غيار لمعدات ومركبات الدفاع المدني.
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