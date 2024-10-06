استشهاد 85 وإصابة 292 من كوادر دفاع مدني غزة منذ بدء العدوان



وأضافت المديرية في بيان، إنها تعمل بأقل من 20 بالمئة من قدرتها الأساسية، بسبب تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار عام استهداف كوادر الدفاع المدني ومقاره ومركباته.

وأشارت إلى أن أكثر من 47 بالمئة من طواقم الدفاع المدني تعرضوا للخطر الجسدي، وأن جميعهم تعرضوا للضرر النفسي بفقدان أحد من أقاربهم أو بيوتهم.

وبينت أن طواقم الدفاع المدني نفذت منذ بداية العدوان مهمات توازي عملها لـ 40 عاما مقارنة بعملها الطبيعي قبل العدوان، إذ تلقت 90 ألف نداء استغاثة تمكن من الاستجابة لأكثر من 75 ألف نداء نتج عنها ما يزيد على 260 ألف مهمة.

وأكدت أن طواقم الدفاع المدني ومقدمي الخدمة الإنسانية في غزة تواجه منذ بداية هذه الحرب تحديات كبيرة جدًا، وأن تهرب المؤسسات الدولية من واجباتها فاقم من هذه التحديات والصعوبات.

وطالبت بحماية كوادر الدفاع المدني أثناء القيام بواجبهم الإنساني، وإدخال معدات ثقيلة إلى غزة لرفع الأنقاض، وإدخال كميات كافية من الوقود لتشغيل مركبات وتوفير قطع غيار لمعدات ومركبات الدفاع المدني.

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