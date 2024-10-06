Monday, 07 October 2024 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد 85 وإصابة 292 من كوادر دفاع مدني غزة منذ بدء العدوان

10/6/2024 2:52:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد 85 من كوادره وإصابة 292 وتدمير 52 من مركبات المديرية.


وأضافت المديرية في بيان، إنها تعمل بأقل من 20 بالمئة من قدرتها الأساسية، بسبب تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار عام استهداف كوادر الدفاع المدني ومقاره ومركباته.
وأشارت إلى أن أكثر من 47 بالمئة من طواقم الدفاع المدني تعرضوا للخطر الجسدي، وأن جميعهم تعرضوا للضرر النفسي بفقدان أحد من أقاربهم أو بيوتهم.
وبينت أن طواقم الدفاع المدني نفذت منذ بداية العدوان مهمات توازي عملها لـ 40 عاما مقارنة بعملها الطبيعي قبل العدوان، إذ تلقت 90 ألف نداء استغاثة تمكن من الاستجابة لأكثر من 75 ألف نداء نتج عنها ما يزيد على 260 ألف مهمة.
وأكدت أن طواقم الدفاع المدني ومقدمي الخدمة الإنسانية في غزة تواجه منذ بداية هذه الحرب تحديات كبيرة جدًا، وأن تهرب المؤسسات الدولية من واجباتها فاقم من هذه التحديات والصعوبات.
وطالبت بحماية كوادر الدفاع المدني أثناء القيام بواجبهم الإنساني، وإدخال معدات ثقيلة إلى غزة لرفع الأنقاض، وإدخال كميات كافية من الوقود لتشغيل مركبات وتوفير قطع غيار لمعدات ومركبات الدفاع المدني.

MENAFN06102024000072011014ID1108750853

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث