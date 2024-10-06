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طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4 تباشر أعمالها

10/6/2024 2:52:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في إطار الجهود والمساعي المستمرة التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني ، من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4، اليوم الأحد، أعمالها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية للأشقاء في مدينة خان يونس.


وقال قائد قوة المستشفى "إن البعثة الرابعة من طواقم المستشفى الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، باشرت استقبال مختلف الحالات المرضية، وصرف الأدوية اللازمة، وذلك لمساعدتهم في تجاوز الظروف الصعبة التي يعانيها الأهالي جراء استمرار الحرب الدائرة على القطاع" .


وأكد أن جميع طواقم المستشفى الميداني تعمل بروح الفريق وعلى مدار الساعة من أجل استقبال المراجعين، وتشعر بالفخر والاعتزاز بوجودها في القطاع إلى جانب الأشقاء والمساهمة في تضميد جراحهم.


من جهته، قال مدير المستشفى الميداني "إن طواقم المستشفى تعاملت منذ وصولها أرض المهمة مع العديد من الحالات المرضية المختلفة، مثل استئصال الشظايا، الجراحة العامة، العمليات الكبرى والصغرى، حالات الولادة، الأمراض الحادة عند الأطفال، الشرايين، كسور العظام.


يشار إلى أن أول مستشفاً ميداني وصلت جنوب قطاع غزة/ خان يونس، في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

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