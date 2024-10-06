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الخارجية تؤكد متابعتها معلومات حادث اختفاء مواطنيْن أردنيْيّن بالمكسيك

10/6/2024 2:52:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع المعلومات التي وردت بخصوص حادث اختفاء مواطنين أردنيين اثنين داخل الولايات المتحدة المكسيكية.


وقال السفير القضاة في ردٍ على استفسار من وكالة الأنباء الأردنية (بترا) حول المواطنين الأردنيين المفقودين في المكسيك، إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في المكسيك، تتابع مع السلطات المكسيكية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المفقودين داخل الأراضي المكسيكية، مبيناً أن ذوي المفقودين أبلغوا الوزارة أن المفقودين كانا سافرا إلى الولايات المتحدة الأميركية للبحث عن فرصة عمل، وانقطع الاتصال بهما في المكسيك قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.
وأكد السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي المفقودين، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليهما وضمان عودتهما سالمين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن .
-(بترا)

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