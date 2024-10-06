جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط متأثرا بجراحه

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط متأثرا بجراحه
التاريخ
10/6/2024 2:52:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي من اللواء الثامن متأثرا بجراحه بعد إصابته بصورة بالغة منتصف حزيران الماضي خلال معارك شمال قطاع غزة.
وأكد الجيش في بيان، اليوم الأحد، إصابة ضابط من كتيبة شاكيد وجنديين من الكتيبة 932 لواء نحال بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم خلال معارك شمال قطاع غزة. -(بترا)
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