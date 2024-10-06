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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط متأثرا بجراحه

10/6/2024 2:52:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي من اللواء الثامن متأثرا بجراحه بعد إصابته بصورة بالغة منتصف حزيران الماضي خلال معارك شمال قطاع غزة.
وأكد الجيش في بيان، اليوم الأحد، إصابة ضابط من كتيبة شاكيد وجنديين من الكتيبة 932 لواء نحال بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم خلال معارك شمال قطاع غزة. -(بترا)

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