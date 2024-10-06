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بيت العمال: نسبة البطالة بين الشباب تتجاوز 45%

10/6/2024 2:52:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) "أكثر من 65% من المتعطلين يعانون من البطالة طويلة الأمد."
"ثلث العاملين في الأردن يتقاضون أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور"
"أكثر من نصف مليون عامل غير مشمولين بالضمان الاجتماعي"
"الفجوة بين أجور الرجال والنساء تصل إلى 16% لصالح الذكور"
"الحكومة لم تلتزم بمراجعة الحد الأدنى للأجور منذ عام 2020"

أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" اليوم تقريره السنوي بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يحتفل به في السابع من تشرين أول من كل عام، بعنوان "تحديات مزمنة وحلول غائبة"، تناول فيه أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني وشروط العمل اللائق، أشار فيه إلى غياب سياسات شاملة تعالج تحديات تحقيق شروط العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكد التقرير على أن سوق العمل الأردني لا يزال يواجه تحديات كبرى، مع استمرار معدلات البطالة في الارتفاع بالرغم من بعض التحسن الطفيف، وبلغت نسبة البطالة في الأردن 21.4% خلال الربع الثاني من هذا العام، وبين الإناث 31%، وما زالت البطالة بين فئة الشباب تحقق أرقاما قياسية بحيث بقيت تتجاوز نسبة 45%، وذلك نتيجة إرتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل والذين يبلغ عددهم سنويا حوالي 130 ألف شخص، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي وضعف الاستثمار، وغياب البرامج التي تستهدف مساعدة الشباب للإنتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل وخلق فرص العمل اللائقة لهم.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 64% من المتعطلين يعانون من البطالة طويلة الأمد، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الدولة ويضعف المهارات لدى القوى العاملة، وأن الإناث أكثر عرضة للبطالة طويلة الأمد مقارنة بالذكور، حيث بلغت نسبة الإناث المتعطلات عن العمل لمدة تتجاوز 11 شهراً 72.3%، مقابل 62.7% للذكور، كما أشار إلى أن ما يزيد عن 180 ألف من المتعطلين لم يسبق لهم العمل نهائياً، وهو ما يعكس فجوة كبيرة في الانتقال من التعليم إلى سوق العمل.
وبين المركز الأردني لحقوق العمل بأن سوق العمل الأردني يعاني من انخفاض شديد في معدل المشاركة الإقتصادية، ففي حين يشكل السكان في سن العمل حوالي (7.419 مليون) نسمة، تبلغ نسبة الأردنيين الناشطين اقتصادياً (33.9%) فقط، وينخفض هذا المعدل بين النساء بشكل حاد ليبلغ 13.9% وهو من أخفض معدلات المشاركة الاقتصادية في العالم.
وفيما يتعلق بالأجور وظروف العمل، بين التقرير أن الأجور المتدنية تظل عائقاً كبيراً أمام تحقيق شروط العمل اللائق في الأردن، فقد أظهرت البيانات أن أكثر من ثلث العاملين يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 260 ديناراً أو تساويه، كما أن 36.8% من العاملين يعملون ساعات فعلية تتجاوز 49 ساعة أسبوعياً، وهو ما يزيد من الضغط على حقوق العمال ويؤثر سلباً على جودة حياتهم.
وأشار التقرير إلى أن أن الفجوة بين أجور الرجال والنساء لا تزال عالية نسبيا، سواء في القطاع الخاص أو العام وتصل إلى 16% لصالح الذكور وبفارق يصل إلى 72 دينار في القطاع الخاص، و94 دينار في القطاع العام، كما أن متوسط الدخل الشهري للعاملين في القطاع العام بقي أعلى بنسبة 29% من متوسط الدخل في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالحمايات الاجتماعية وحقوق العمال، أشار التقرير إلى أن هناك قصوراً في تطبيق الحمايات الاجتماعية بشكل فعال، مع وجود فجوات في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، حيث أن حوالي نصف العمالة غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، وأن معظم العاملين لا يتمتعون بتأمين صحي من خلال عملهم، ورغم صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2020 ليتماشى مع معدلات التضخم، إلا أن الحكومة لم تلتزم بزيادة الحد الأدنى منذ ذلك الحين، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للعمال وتأثر مستوى معيشتهم.
وفي مجال شؤون السلامة والصحة المهنية، أشار التقرير بأن هناك ضعفا في الرقابة الرسمية، وكذلك في تدابير الحماية المقدمة من قبل أصحاب العمل، حيث تقدر نفقات الضمان الإجتماعي على إصابات العمل وأمراض المهنة بما لا يقل عن 30 مليون دينار سنويا،. ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أهمها وجود فجوات تشريعية وتنظيمية في مجال السلامة والصحة المهنية، وأن أكثر من نصف مليون عامل و69% من المؤسسات غير مشمولين بالضمان ولا يتم رصد حوادث العمل التي يتعرضون لها، وأن الرقابة على التزامات السلامة والصحة المهنية من قبل أجهزة تفتيش العمل لا تشمل سنويا سوى خمسة آلاف مؤسسة من أصل أكثر من 180 ألف مؤسسة عاملة في المملكة، وهي أمور تؤدي أيضا إلى خسارة 4% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تكاليف الإصابات.
وبخصوص عمل الأطفال، أشار التقرير إلى استمرار تفاقم الظاهرة، حيث قدر عدد الأطفال العاملين في الأردن بما يقرب من 100 ألف طفل، منهم حوالي 45 ألف طفل يعملون في ظروف خطرة، وبين التقرير أن الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر قد ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد الأطفال العاملين، مما يستدعي وضع سياسات قوية لحماية حقوقهم وضمان حصولهم على التعليم.
وقدم المركز الأردني لحقوق العمل في تقريره مجموعة من التوصيات الضرورية لمواجهة التحديات المتعلقة بالعمل اللائق، شملت تطوير التشريعات العمالية بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل اللائق، وضمان تطبيق القوانين من خلال تعزيز الرقابة الحكومية وتحسين نظم التفتيش، وأكد التقرير على ضرورة توسيع مظلة الحمايات الاجتماعية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والوصول إلى تحقيق التأمين الصحي الشامل، مع تخفيض الاشتراكات للعمال ذوي الأجور المنخفضة لتحفيز شمولهم.
كما دعا التقرير إلى الإلتزام بالمراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور وربطه بمعدلات التضخم لتوفير مستوى معيشي كريم للعمال، إضافة إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة بتحفيز مشاركتها في سوق العمل من خلال سياسات مرنة تدعم العمل الجزئي والعمل من المنزل، وتوسيع الفرص المهنية المتاحة لها، والتصدي لظاهرة عمل الأطفال مشددا على أهمية اتخاذ خطوات فعالة للحد من عمل الأطفال، من خلال تحسين الظروف الاقتصادية للأسر الفقيرة وضمان تنفيذ القوانين التي تحظر تشغيل الأطفال.
واختتم "بيت العمال" تقريره بالتأكيد على أن تحقيق شروط العمل اللائق يتطلب تفعيل الحوار الإجتماعي بين الشركاء الإجتماعيين على قدم المساواة، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل والأجور، والتصدي للبطالة طويلة الأمد، لضمان اقتصاد قوي وعادل يستفيد منه الجميع.

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