دورة لغة إنجليزية وبازار خيري في زها الهاشمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقام مركز زها الثقافي في الهاشمية بمحافظة الزرقاء، دورة اللغة الانجليزية تأسيس ومحادثة لأبناء المجتمع المحلي والذي تتراوح أعمارهم بين ١٤-١٨ عامًا.
وستقدم الدورة بشكل مجاني خلال الشهر الحالي، ويقدمها الدكتور سيف الدين الغماز، الحاصل على دكتوراه في الادب الانجليزي من جامعة
UKM وماجستير في الادب الانجليزي من جامعة فيلادلفيا.
من جهة أخرى، حصل فريق زها الهاشمية للروبوت على جائزة الـ invention، في بطولة اولمبياد الروبوت الوطني WRO التي اقيمت في الجامعة الاردنية وبمشاركة فروع زها المختلفة.
كما يقيم مركز زها الثقافي الهاشمية بازارا السوق الشعبي لسيدات المجتمع المحلي كل يوم سبت من الساعة 2 ولغاية 6:30 مساءً طيلة الشهر الحالي، بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمنزلية.
نذكر بأن مركز زها الثقافي الهاشمية هو أحد فروع مركز زها الثقافي الـ 25 المنتشرة في العاصمة ومحافظات المملكة ضمن المبادرات الملكية السامية.
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