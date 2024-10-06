أمير القصيم يكرم التويجري

أمير القصيم يكرم التويجري
التاريخ
10/6/2024 2:45:29 PM
(MENAFN
- Al Watan)
كرّم أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، الشاب محمد بن صالح التويجري، الذي أبدع في ابتكار عربة كهربائية، يعمل عليها لنقل التمور في كرنفال بريدة للتمور. وأبدى الأمير تقديره للشاب التويجري كونه يعد قدوة وأنموذجًا مميزًا لشباب المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا ابتكار العربة الكهربائية، والعمل عليها في كرنفال بريدة للتمور يعكس روح الإبداع والابتكار لدى شباب المنطقة.
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