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أمير القصيم يكرم التويجري

10/6/2024 2:45:29 PM
(MENAFN- Al Watan) كرّم أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، الشاب محمد بن صالح التويجري، الذي أبدع في ابتكار عربة كهربائية، يعمل عليها لنقل التمور في كرنفال بريدة للتمور. وأبدى الأمير تقديره للشاب التويجري كونه يعد قدوة وأنموذجًا مميزًا لشباب المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا ابتكار العربة الكهربائية، والعمل عليها في كرنفال بريدة للتمور يعكس روح الإبداع والابتكار لدى شباب المنطقة.

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